Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,16%318,54
  • OMX Riga−0,41%934,7
  • OMX Tallinn−0,22%2 079,27
  • OMX Vilnius0,98%1 414,37
  • S&P 500−0,06%6 940,01
  • DOW 30−0,17%49 359,33
  • Nasdaq −0,06%23 515,39
  • FTSE 100−0,04%10 235,29
  • Nikkei 225−0,32%53 936,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,4
  • OMX Baltic0,16%318,54
  • OMX Riga−0,41%934,7
  • OMX Tallinn−0,22%2 079,27
  • OMX Vilnius0,98%1 414,37
  • S&P 500−0,06%6 940,01
  • DOW 30−0,17%49 359,33
  • Nasdaq −0,06%23 515,39
  • FTSE 100−0,04%10 235,29
  • Nikkei 225−0,32%53 936,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,4
  • 17.01.26, 13:02

Франция обсуждает возможность выхода из НАТО из-за США

В Национальном собрании Франции подготовили резолюцию о выходе страны из НАТО из-за несогласия с политикой США. С инициативой выступила вице-президент парламента, депутат от левой партии «Непокоренная Франция» (LFI) Клеманс Гетте.
С критикой Североатлантического альянса неоднократно выступал и президент Франции Эммануэль Макрон.
  • С критикой Североатлантического альянса неоднократно выступал и президент Франции Эммануэль Макрон.
  • Foto: AFP/Scanpix
В интервью Berliner Zeitung Гетте заявила, что дискуссия о выходе Франции из НАТО ведется уже давно, однако на фоне нынешней политики Соединенных Штатов этот вопрос, по ее словам, приобрел особую остроту, пишет «Медуза». Она охарактеризовала действия Вашингтона как «неприкрытую имперскую политику», упомянув, в частности, предполагаемое незаконное похищение президента Венесуэлы, угрозы аннексии Гренландии, а также торговые соглашения, которые, по ее мнению, были навязаны Европейскому Союзу под давлением США.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 15.01.26, 13:53
Министр иностранных дел Дании: в случае с Трампом я ничего не могу исключать
Датчане добились от встречи в Вашингтоне максимума, но единственный, кого не удалось убедить, – это президент США.
Mнения
  • 08.01.26, 12:58
Алехандро Хименес: будем надеяться, что Трамп ограничится Венесуэлой – на благо Запада
Как выходец из Южной Америки, я испытываю противоречивые чувства в связи с событиями в Венесуэле, пишет работающий в Эстонии инвестиционный гуру родом из Коста-Рики Алехандро Хименес.
Новости
  • 05.12.25, 15:49
СМИ: США потребовали от Европы взять на себя основную часть обязательств в рамках НАТО
США потребовали от Европы взять на себя основную часть обязательств в рамках НАТО к 2027 году, включая производство ракет и сбор разведывательной информации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников.
Новости
  • 11.11.25, 16:04
США призвали всех членов НАТО не покупать нефть и газ у РФ
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в очередной раз призвали всех союзников Вашингтона по НАТО прекратить покупать российские энергоносители, передает DW.
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

Самые читаемые

1
Новости
  • 14.01.26, 06:00
На клиента обрушился счет в 760 евро за электричество на пустой даче, но Elektrilevi настояла на своем
2
Новости
  • 14.01.26, 16:01
Семейный бизнес Maxilla прошел путь от гаража до рекордных 16 млн евро
3
Биржа
  • 14.01.26, 08:35
Эстонский инвестор потерял 99 процентов своих инвестиций в «VIP-группе» WhatsApp
4
Подсказка
  • 16.01.26, 13:04
Домик в деревне: государство покроет до 150 000 евро от жилищного кредита в размере 200 000 евро
5
Новости
  • 15.01.26, 17:52
Фармацевтическая компания сокращает работников в Виймси, но не может заполнить новые вакансии в Ласнамяэ
6
Новости
  • 16.01.26, 08:31
Обжегшийся в Германии деревообработчик обанкротился. «Я поступал правильно»
Часть бизнеса продолжится в новой фирме

Последние новости

Новости
  • 17.01.26, 13:02
Франция обсуждает возможность выхода из НАТО из-за США
Mнения
  • 17.01.26, 12:13
Сирье Потисепп: исчезновение «налогового горба» даст лишь краткосрочный психологический эффект
Биржа
  • 17.01.26, 11:18
Tallinna Kaubamaja потеряла за год почти треть прибыли
Новости
  • 17.01.26, 07:00
Как тезка президента США и премьер Эстонии строили под Таллинном город-сад
Биржа
  • 17.01.26, 06:00
Владимир Владимирович Трамп? Уголовное расследование против Пауэлла
Новости
  • 16.01.26, 18:21
КаПо выдворила из Эстонии гражданина РФ: он «мечтал о российской армии»
Новости
  • 16.01.26, 18:12
Китай остановил закупки российской электроэнергии
Новости
  • 16.01.26, 17:45
Эстонский стартап завоевал доверие L’Oréal и нацелен на многомиллионные сделки

Сейчас в фокусе

По словам председателя правления Союза бухгалтеров Маргуса Таммерая, бухгалтер будущего – это так называемый кибернетический бухгалтер.
Новости
  • 16.01.26, 06:00
«До 2030 года перелома не будет»: чтобы не уступить роботу, приходится самому быть кибер-профи
Государство упростило получение жилищных кредитов в сельской местности.
Подсказка
  • 16.01.26, 13:04
Домик в деревне: государство покроет до 150 000 евро от жилищного кредита в размере 200 000 евро
Tenter в том числе производила и устанавливала деревянные кровельные конструкции.
Новости
  • 16.01.26, 08:31
Обжегшийся в Германии деревообработчик обанкротился. «Я поступал правильно»
Часть бизнеса продолжится в новой фирме
Фармацевтический завод компании Interchemie в Виймси был основан в начале тысячелетия, и его оборудование больше не соответствует современным требованиям к стерильному производству.
Новости
  • 15.01.26, 17:52
Фармацевтическая компания сокращает работников в Виймси, но не может заполнить новые вакансии в Ласнамяэ
Размер пособия для начинающего предпринимателя не превышал 6000 евро.
Новости
  • 16.01.26, 15:31
«Эпоха, когда предпринимателей поддерживали, а не рассматривали как досадную статью расходов, прошла»
Пекарня Mooni, располагавшаяся на улице Вана-Каламая, проработала менее двух лет.
Новости
  • 16.01.26, 16:57
Кафе в Каламая обанкротилось, долги достигают 100 000 евро
Девять лет назад купивший мызу Поркуни британец вернул ее государству, и комплекс вновь выставят на продажу.
Новости
  • 16.01.26, 14:17
Государство вновь выставляет на продажу историческую усадьбу
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026