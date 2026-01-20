Мадис Мюллер выбыл из борьбы за руководство Европейским центробанком

Младший брат Юло Каазика, Фридрих Каазик, вспоминает случай, произошедший пару лет назад. Они с Юло и другом отправились в лесной поход и потом парились в бане. Вечером друг позвонил и спросил: «Это что, тот самый твой брат, с которым мы только что в грязной одежде ходили по лесу, а теперь он уже в костюме в “Актуальной камере”?»