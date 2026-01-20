Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−1,26%314,04
  • OMX Riga−0,92%929,92
  • OMX Tallinn−0,42%2 057,15
  • OMX Vilnius−0,36%1 395,59
  • S&P 500−0,06%6 940,01
  • DOW 30−0,17%49 359,33
  • Nasdaq −0,06%23 515,39
  • FTSE 100−1,37%10 056,18
  • Nikkei 225−1,11%52 991,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,37
  • 20.01.26, 08:51

Мадис Мюллер выбыл из борьбы за руководство Европейским центробанком

Министры финансов стран еврозоны решили поддержать назначение главы Центробанка Хорватии Бориса Вуйчича на пост вице-президента ЕЦБ. Для стран Балтии роковым оказалось выдвижение трех кандидатов вместо одного.
Мадис Мюллер баллотировался на пост вице-президента Европейского центрального банка, однако выбыл из конкурса на ранней стадии. Заместителем главы ЕЦБ Кристин Лагард станет его коллега из Хорватии, сама Лагард покинет должность в октябре 2027 года.
  • Мадис Мюллер баллотировался на пост вице-президента Европейского центрального банка, однако выбыл из конкурса на ранней стадии. Заместителем главы ЕЦБ Кристин Лагард станет его коллега из Хорватии, сама Лагард покинет должность в октябре 2027 года.
  • Foto: Andras Kralla
Мадис Мюллер баллотировался на пост вице-президента Европейского центрального банка, однако выбыл из борьбы на ранней стадии. Заместителем главы ЕЦБ Кристин Лагард станет руководитель Центрального банка Хорватии, сама она покинет должность в октябре 2027 года.
  • KM
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

