Мадис Мюллер выбыл из борьбы за руководство Европейским центробанком
Министры финансов стран еврозоны решили поддержать назначение главы Центробанка Хорватии Бориса Вуйчича на пост вице-президента ЕЦБ. Для стран Балтии роковым оказалось выдвижение трех кандидатов вместо одного.
Мадис Мюллер баллотировался на пост вице-президента Европейского центрального банка, однако выбыл из конкурса на ранней стадии. Заместителем главы ЕЦБ Кристин Лагард станет его коллега из Хорватии, сама Лагард покинет должность в октябре 2027 года.
Foto: Andras Kralla
