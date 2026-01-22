Назад 22.01.26, 17:10 Зеленский в Давосе: слишком часто в Европе находится что-то более срочное, чем справедливость Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Европа по-прежнему не демонстрирует достаточной решимости в вопросах собственной обороны и в принятии мер, необходимых для завершения войны России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Foto: Scanpix

Выступление состоялось в четверг, 22 января, после переговоров Зеленского с президентом США Дональд Трамп на полях форума, передает DW.

По словам украинского лидера, в то время как США арестовали правителя Венесуэлы Николаса Мадуро, президент России Владимир Путин остается на свободе и, как отметил Зеленский, предлагает замороженные российские активы в обмен на участие в «Совете мира», созданном по инициативе Трампа. На этом фоне Россия, по его словам, продолжает попытки «заморозить украинцев насмерть».

Зеленский напомнил, что год назад, выступая в Давосе, он уже говорил о необходимости для Европы научиться защищать себя. «Прошел год – и ничего не изменилось. Мы по-прежнему в ситуации, когда я вынужден повторять те же самые слова», – заявил он. Президент Украины отметил, что Европа до сих пор не создала полноценный трибунал по Украине, и задался вопросом, чего в этом случае не хватает – времени или политической воли. По его мнению, «слишком часто в Европе находится что-то более срочное, чем справедливость».

Статья продолжается после рекламы

Украинский президент призвал западные страны к дальнейшему ужесточению санкций против России, в том числе к остановке экспорта российской нефти на танкерах так называемого «теневого флота». Он также раскритиковал отказ Евросоюза от планов использовать замороженные российские средства для предоставления Украине репарационного кредита. При этом Зеленский подчеркнул, что, несмотря на благодарность за уже оказанное давление на агрессора, Европа должна действовать активнее. «Европа должна делать больше, чтобы ее санкции блокировали врагов так же эффективно, как американские», – сказал он. По его словам, в войне против Украины Россия использует компоненты компаний не только из Китая, но и из Европы, США и Тайваня.

Отдельно Зеленский остановился на действиях Европы в отношении Ирана и Беларуси. Он заявил, что европейские страны не оказали достаточной поддержки иранскому обществу во время жесткого подавления протестов, а также белорусскому народу после протестов 2020 года. «Никто не помог ее народу, и теперь в Беларуси размещены российские ракеты, способные достичь большинства европейских столиц», – заявил президент Украины, говоря о последствиях бездействия.

По мнению Зеленского, к такой Европе Трамп и в дальнейшем не будет прислушиваться. Он отметил, что США уже учредили «Совет мира», тогда как у европейских стран до сих пор нет единой позиции по этому вопросу. Украинский президент вновь подчеркнул необходимость создания объединенных европейских вооруженных сил, которые были бы действительно способны защищать континент. «Сегодня Европа полагается лишь на веру в то, что в случае опасности НАТО сработает. Но никто по-настоящему не видел альянс в действии», – заявил он, задавшись вопросом, кто ответит, если Россия решит нанести удар по Литве или Польше.

Говоря о возможных гарантиях безопасности для Украины после окончания войны, Зеленский подчеркнул, что без участия США они не будут работать. Он охарактеризовал встречу с Трампом в Давосе как продуктивную и содержательную.

Со своей стороны Дональд Трамп после переговоров назвал встречу с Зеленским «хорошей» и сообщил, что она продолжалась около часа. Отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что война России против Украины должна завершиться, и отметил, что обе стороны, по его мнению, стремятся к миру. Накануне, выступая в Давосе, Трамп также выразил уверенность, что Зеленский готов к заключению сделки. «Я думаю, что могу сказать, что мы подошли к этому довольно близко», – отметил президент США.

Встреча Зеленского с Трампом прошла за несколько часов до переговоров спецпредставителя США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Ранее, 20 января, Зеленский заявлял, что из-за продолжающихся российских воздушных атак у него остается много неотложных дел в Украине, поэтому он поедет в Швейцарию только в случае подготовки документа для подписания или появления новых конкретных обещаний помощи, в том числе по поставкам средств противовоздушной обороны. Тем не менее в Давосе Трамп выразил желание встретиться с президентом Украины, и эта встреча в итоге состоялась.