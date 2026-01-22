Кальюлайд в Давосе: США больше не являются единоличным мировым лидером, им нужна Европа

«Соединенным Штатам сейчас приходится приспосабливаться к тому, что они больше не являются единственными лидерами в мире. Им действительно необходимо сотрудничество с другими демократическими странами, чтобы справиться с Китаем», – уверена Кальюлайд.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Неожиданные территориальные притязания президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии и угрозы ввести новые пошлины против европейских стран всколыхнули финансовые рынки. Эстонские стратеги советуют инвесторам сохранять спокойствие на фоне тактики давления Трампа, но предупреждают: геополитическая борьба за влияние будет лишь обостряться.
Эксперт Райво Варе убежден, что новые пошлины, которые Трамп ввел против восьми стран Европы, негативно скажутся на Эстонии – даже несмотря на то, что ее в списке нет. Более того, торговая война с Соединенными Штатами может очень плохо сказаться на всей экономике Евросоюза.
Европейский союз разрабатывает пакет ответных мер на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном установлении контроля над Гренландией. В Брюсселе рассматривают введение пошлин на американские товары на сумму до 93 млрд евро, а также ограничение доступа американских компаний к единому рынку ЕС.