Подписаться всего за 3.99 €
  • 23.01.26, 09:55

В Абу-Даби пройдут первые трехсторонние переговоры России, США и Украины

Первая встреча трехсторонней рабочей группы России, США и Украины должна состояться в Абу-Даби 23 января.
Россия, Москва — 22 января 2026 года. Президент РФ Владимир Путин, специальный посланник президента США Стив Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер (слева направо) во время встречи в Кремле. Фото иллюстративное.
  • Россия, Москва — 22 января 2026 года. Президент РФ Владимир Путин, специальный посланник президента США Стив Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер (слева направо) во время встречи в Кремле. Фото иллюстративное.
  • Foto: Scanpix
Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе телефонного брифинга ранним утром того же дня по итогам переговоров о мирном урегулировании в Украине между представителями президента США Дональд Трамп и президентом РФ Владимир Путин.
По словам Ушакова, «условлено, что уже сегодня, то есть в пятницу, 23 января, в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности». Запись заявления помощника президента РФ опубликована на сайте государственного информационного агентства ТАСС.
Юрий Ушаков также сообщил, что российская делегация уже сформирована и в ближайшие часы вылетит в Объединенные Арабские Эмираты. В ее состав вошли представители руководства Министерства обороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ адмиралом Игорем Костюковым.

Статья продолжается после рекламы

Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча представителей США и России по украинской тематике, состоявшаяся в ночь на 23 января в Кремле за закрытыми дверями. С американской стороны в ней участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум, а также зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Как отметил Ушаков, Джаред Кушнер, занимавший с января 2017 года по январь 2021 года пост старшего советника Трампа, в настоящее время не имеет официальной должности в администрации США, однако сохраняет влияние на президента и участвует в дипломатических и политических инициативах Белого дома. Джош Грюнбаум, комиссар Федеральной службы закупок в Управлении общих служб США, был назначен Трампом старшим советником недавно созданного «Совета мира» и принял участие в переговорах впервые.
Со стороны России, помимо Владимира Путина и Юрия Ушакова, во встрече в Кремле участвовал специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По словам Ушакова, переговоры продолжались более четырех часов и были «исключительно содержательными, конструктивными и предельно откровенными и доверительными».
Он также сообщил, что представители американской делегации поделились впечатлениями от контактов, состоявшихся ранее в Давосе, в том числе от встречи Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, в Абу-Даби запланирована отдельная встреча руководителей двусторонней российско-американской группы по экономическим вопросам — Стива Уиткоффа и Кирилла Дмитриева.
