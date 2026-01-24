Назад 24.01.26, 11:38 Продажи новых квартир остаются слабыми, но свет в конце тоннеля уже виден Рынок продажи новых квартир в Эстонии по итогам конца года остается в сложном положении: в декабре количество сделок в Таллинне и Тарту заметно снизилось по сравнению с прошлым годом. В то же время эксперты видят первые признаки возможного оживления рынка.

Основными факторами, сдерживающими продажи, остаются высокий уровень цен и осторожность покупателей. Фото иллюстративное.

Foto: JSF15photo

Рынок продажи новых квартир в Эстонии по итогам конца года продемонстрировал заметное снижение активности. Согласно данным Земельно-пространственного департамента, в декабре в Таллинне было продано 72 новые квартиры — почти на сто меньше, чем в том же месяце годом ранее. В Тарту ситуация оказалась еще более сдержанной: там было заключено лишь четыре сделки с новыми квартирами, что в шесть раз меньше показателя декабря прошлого года.

По словам руководителя сферы партнёрских отношений банка Luminor Элара Оллика, такие показатели отражают непростое положение на рынке, хотя основания для умеренного оптимизма всё же сохраняются.

«Если посмотреть на вторую половину прошлого года в целом, то продажи новых квартир в Таллинне на протяжении всей осени были скромными. По данным MaRu, с сентября по ноябрь в среднем продавалось 83 новых квартиры в месяц, тогда как годом ранее этот показатель составлял 124, — пояснил Оллик. Он напомнил, что декабрь традиционно считается одним из самых активных месяцев на рынке недвижимости. — В 2024 году в этом месяце в Таллинне было продано 172 новых квартиры. Однако на этот раз ожидаемого сезонного роста не произошло, и было продано почти на 100 квартир меньше, чем годом ранее».

Статья продолжается после рекламы

Схожая динамика, по его словам, наблюдалась и в Тарту. «В осенние месяцы в Тарту в среднем продавалось всего восемь новых квартир в месяц, тогда как годом ранее это число составляло 28. В декабре продажи упали до четырёх квартир», — отметил Оллик.

Он добавил, что если прошлый год уже выглядел скромнее позапрошлого, то в 2024 году объёмы сделок с новыми объектами недвижимости оказались значительно ниже, чем в предшествующие годы: «Если сравнить, например, с 2022 годом, то объёмы сделок уменьшились в несколько раз. Однако от декабря прошлого года ждали большего, поскольку в этот период застройщики пытаются завершить сделки и часто привлекают покупателей специальными предложениями. Однако в этом году такие ожидания не оправдались».

По оценке эксперта, основными факторами, сдерживающими продажи, остаются высокий уровень цен и осторожность покупателей. «Цены на новые квартиры остаются высокими, и разница в цене по сравнению с квартирами 5–10-летней давности для многих является значительной. В то же время возможности застройщиков по снижению цен ограничены, поскольку цены на строительство по-прежнему высоки», — пояснил Оллик.

Вместе с тем он считает, что в наступившем году на рынке могут проявиться более позитивные тенденции. «Экономика в целом постепенно восстанавливается, а резкий спад и последующая стагнация начинают сдавать свои позиции. Кроме того, в этом году благодаря изменению системы подоходного налога выросла кредитоспособность населения», — отметил он. По словам Оллика, если в прошлом году человек со средней зарплатой мог получить ипотечный кредит примерно на 130 000 евро при первоначальном взносе в 15%, то в этом году максимальная сумма выросла до около 143 000 евро.

«Для двух человек со средней зарплатой это означает увеличение максимальной суммы совместно взятого кредита почти на 25 000 евро, что значительно расширяет выбор на рынке новых объектов в Таллинне и Тарту», — подчеркнул Оллик. По его оценке, «есть основания полагать, что для застройщиков этот год может оказаться значительно более благоприятным по сравнению с предыдущим». Он добавил, что, несмотря на сохраняющиеся сложности, «свет в конце туннеля уже виден».