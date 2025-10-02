Эстонский бизнес ловит свой шанс в Индии: «Страны с таким ростом встретишь нечасто»

Посол Эстонии в Индии Марье Лууп рассказала, что несколько эстонских компаний активно выходят на местный рынок – например, в индийских магазинах скоро появятся пиво Saku и сыр Valio. При этом Лууп уверена, что потенциал индийского рынка значительно шире.
По мнению предпринимателя Данила Игнатенко, Эстония – неподходящая для ведения бизнеса страна, поэтому он и его компании стараются вести здесь бизнес как можно меньше, при этом сохраняя головной офис в стране. Он считает, что Эстония потеряла свое конкурентное преимущество, искусственно задрав зарплаты, а жесткая политика в отношении России мешает вести бизнес.