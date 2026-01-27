Премьер-министр Финляндии в Пекине: «Только Китай способен повлиять на Россию»
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо встретился с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине. Большая часть встречи прошла за закрытыми дверями и длилась дольше ожидаемого, однако в Финляндии считают это хорошим знаком.
В декабре ситуация на рынке труда Финляндии оставалась мрачной: уровень безработицы среди людей в возрасте 15-74 лет составил 10,7%. Это немного выше, чем в ноябре, и одновременно самый высокий показатель с 2009 года.
Эксперт Райво Варе убежден, что новые пошлины, которые Трамп ввел против восьми стран Европы, негативно скажутся на Эстонии – даже несмотря на то, что ее в списке нет. Более того, торговая война с Соединенными Штатами может очень плохо сказаться на всей экономике Евросоюза.