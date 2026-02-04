Utilitas Wind получила разрешение на застройку для морского ветропарка на 80 турбин
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора в конце января выдал компании Utilitas Wind разрешение на застройку для морского ветропарка Сааре-Лийви и прокладку соединительного кабеля к нему.
Морской ветропарк Нюстед в районе Гедсера в Дании.
Foto: Лийз Трейманн
На основании разрешения в Рижском заливе планируется обустроить морской ветропарк с числом турбин до 80 и общей мощностью до 1600 МВт. Номинальная мощность одной турбины составит до 20 МВт, максимальная высота сооружений — до 310 метров. Морской ветропарк подключат к основной сети Elering через наземную соединительную подстанцию, которую соединят с воздушной ЛЭП Харку-Синди напряжением 330 кВ.
