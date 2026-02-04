Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,25%319,36
  • OMX Riga−1,02%891,97
  • OMX Tallinn−0,3%2 090,28
  • OMX Vilnius−0,2%1 409,5
  • S&P 500−1,09%6 842,67
  • DOW 30−0,02%49 231,82
  • Nasdaq −2,39%22 698,57
  • FTSE 1000,85%10 402,34
  • Nikkei 225−0,78%54 293,36
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%89,96
  • 04.02.26, 17:30

Utilitas Wind получила разрешение на застройку для морского ветропарка на 80 турбин

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора в конце января выдал компании Utilitas Wind разрешение на застройку для морского ветропарка Сааре-Лийви и прокладку соединительного кабеля к нему.
Морской ветропарк Нюстед в районе Гедсера в Дании.
  • Морской ветропарк Нюстед в районе Гедсера в Дании.
  • Foto: Лийз Трейманн
На основании разрешения в Рижском заливе планируется обустроить морской ветропарк с числом турбин до 80 и общей мощностью до 1600 МВт. Номинальная мощность одной турбины составит до 20 МВт, максимальная высота сооружений — до 310 метров. Морской ветропарк подключат к основной сети Elering через наземную соединительную подстанцию, которую соединят с воздушной ЛЭП Харку-Синди напряжением 330 кВ.
Новости
  • 29.09.25, 16:12
Волость Тапа твердо стоит на своем: установка ветряков запрещена
Хотя три года назад волостное собрание Тапа утвердило общую планировку, которая не предусматривает установку крупных ветрогенераторов на территории волости, время от времени заинтересованные стороны осведомляются, не изменила ли волость свою позицию.
Новости
  • 02.12.25, 17:02
Eesti Energia пришлось признать дорогостоящее поражение в Финляндии
Государственной компании Eesti Energia пришлось уйти с рынка Финляндии, так и не окупив вложенные в строительство ветропарка финансы. По словам руководства, решение продиктовано более дальновидной стратегией.
Эпицентр
  • 03.02.26, 08:52
Вложившие миллионы девелоперы ветропарков судятся с волостями. «Мы на краю пропасти»
В прошлом году восемь самоуправлений затормозили проекты ветропарков. Теперь девелоперы спорят с ними в суде, поскольку уже вложенные миллионы могут пойти прахом.
Новости
  • 10.11.25, 17:53
Четверть возобновляемой энергии Eesti Energia не была произведена
В последнем квартале цена на электроэнергию на бирже была настолько низкой, что Eesti Energia часто вынуждена была снижать нагрузку на свои парки возобновляемой энергии – получать от них прибыль было попросту невозможно.
  • KM
Content Marketing
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

1
Новости
  • 03.02.26, 06:00
Зазевались – и ваши деньги на счете канадской компании. Банк разводит руками
2
Новости
  • 02.02.26, 06:00
Старики-разбойники: братья сколотили крупнейшее состояние в Эстонии и пустили его на ветер
3
Подсказка
  • 30.01.26, 15:04
Сроки подачи деклараций в 2026 году. Держите свои налоги под контролем
4
Эпицентр
  • 03.02.26, 08:52
Вложившие миллионы девелоперы ветропарков судятся с волостями. «Мы на краю пропасти»
5
Новости
  • 01.02.26, 16:55
ФОТО: Корпоратив Grossi собрал 4000 человек со всей Эстонии, Олег Гросс удивил игрой на баяне
6
Новости
  • 01.02.26, 12:53
«Выживают только единицы»: Venus Club сокращает расходы и дни работы

Эпицентр
  • 04.02.26, 18:46
Rail Baltic, аэропорт и Mainor объединяют силы: в Юлемисте запустят стройки на полмиллиарда евро
Новости
  • 04.02.26, 18:24
Муми-тролли спасли от банкротства лыжный курорт
Новости
  • 04.02.26, 17:52
Финальное решение по Закону о церквях и приходах примет пленум Госсуда
Новости
  • 04.02.26, 17:30
Utilitas Wind получила разрешение на застройку для морского ветропарка на 80 турбин
Новости
  • 04.02.26, 16:54
Юри Кюльвик – о кризисе 2008 года: было время, когда по ночам не удавалось уснуть
Новости
  • 04.02.26, 16:36
В Абу-Даби стартовал новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США
Новости
  • 04.02.26, 16:25
Строительство жилых домов на пустыре в Ласнамяэ обойдется Astlanda как минимум в 80 млн евро
Новости
  • 04.02.26, 15:07
Преодолевший трудности эстонский производитель модульных домов строит жилье в Украине вместе с японцами

1300 евро были переведены со счета клиентки Swedbank на счет канадской компании. Как утверждает клиентка – без ее разрешения или ведома.
Новости
  • 03.02.26, 06:00
Зазевались – и ваши деньги на счете канадской компании. Банк разводит руками
Utilitas Wind – один из девелоперов, которые осенью подали в суд на волость Мульги. «По нашей оценке, прекращение спецпланировки в таком виде не соответствовало закону, поэтому мы и обратились в суд», – сказал руководитель Utilitas Wind Рене Таммист. Это не единственный судебный спор между сторонами: представители Мульги борются против ветропарка Utilitas Wind Лоде-Пенуя в латвийском суде.
Эпицентр
  • 03.02.26, 08:52
Вложившие миллионы девелоперы ветропарков судятся с волостями. «Мы на краю пропасти»
Антс Пыльдсам и его компания Surrestik OÜ (ранее Bristol Trust OÜ) проходят по делу в Харьюском уездном суде по обвинению в налоговом мошенничестве и использовании поддельного документа в судебном процессе.
Новости
  • 02.02.26, 18:55
Возбуждено уголовное дело против известного в военной сфере предпринимателя. «Он не соблюдал законы, а злоупотреблял ими»
Авторы книги «Медовая ловушка» о деле Swedbank и отмывании денег Аксель Горд Хумлесьё (на переднем плане) и Ларс Берге (на заднем плане) в четверг раздавали автографы в редакции Äripäev.
Новости
  • 02.02.26, 16:49
Шведские журналисты, расследовавшие дело об отмывании денег в Swedbank: ФСБ следила и за эстонскими банкирами
Руководитель Fund Ehitus Рейго Маросов надеется, что первые дома будут готовы в 2028 году. «Есть небольшая надежда, что город захочет быстрее рассмотреть планировки», – сказал он.
Новости
  • 03.02.26, 15:03
Коплиские линии на финишной прямой: Fund Ehitus инвестирует 100 млн евро
Один из братьев Муна, Яан, был спонсором строительства в Тарту церкви святого Павла по проекту Элиэля Сааринена. Это было недешево, ведь финский мастер был в ту пору одним из самых модных и высокооплачиваемых мастеров всей Европы.
Новости
  • 02.02.26, 06:00
Старики-разбойники: братья сколотили крупнейшее состояние в Эстонии и пустили его на ветер
В пятницу золото пережило одно из самых резких падений в истории, в понедельник небольшое снижение продолжилось. Теперь же цена снова начала расти.
Биржа
  • 03.02.26, 10:25
Золото и серебро восстановились после исторической распродажи
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

