
  • OMX Baltic−0,25%319,36
  • OMX Riga−1,02%891,97
  • OMX Tallinn−0,3%2 090,28
  • OMX Vilnius−0,2%1 409,5
  • S&P 5000,22%6 932,93
  • DOW 300,6%49 538,15
  • Nasdaq −0,01%23 252,01
  • FTSE 1001,42%10 461,05
  • Nikkei 225−0,78%54 293,36
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%89,97
  • 04.02.26, 16:54

Юри Кюльвик – о кризисе 2008 года: было время, когда по ночам не удавалось уснуть

Лесопромышленник Юри Кюльвик признал, что во время кризиса 2008 года был вынужден продать часть сельхозземель за бесценок. Это был самый тяжелый период для основанной в 90-е годы компании Lemeks.
Юри Кюльвик «заразился» предпринимательством еще до Lemeks. Его первым бизнесом было производство реек и рам для картин.
  • Юри Кюльвик «заразился» предпринимательством еще до Lemeks. Его первым бизнесом было производство реек и рам для картин.
  • Foto: Kristjan Teedema/Postimees/Scanpix
Банк, на который приходилась значительная часть кредитного портфеля Lemeks, с огромной настойчивостью начал требовать возврата займов, рассказал Кюльвик в программе радио Äripäev «Tippkohtumine». Чтобы выжить и обеспечить ликвидность, пришлось продавать активы.
