Юри Кюльвик – о кризисе 2008 года: было время, когда по ночам не удавалось уснуть

Еврокомиссия смягчает требования по охране лесов: впредь в цепочке поставок отвечать будут не все участники, опасавшиеся бюрократии, а лишь первое ее звено. Торговцы и деревообработчики, однако, опасаются роста нагрузки и напрасно сделанных инвестиций.