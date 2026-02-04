Назад 04.02.26, 17:52 Финальное решение по Закону о церквях и приходах примет пленум Госсуда Окончательное решение по Закону о церквях и приходах примет пленум Государственного суда, поскольку в коллегии по конституционному надзору возникли принципиальные разногласия по ходатайству президента.

Собор Александа-Невского в Таллинне, главный храм эстонских православных верующих под эгидой Московского патриархата.

Foto: Силья Кайгу

Пленум является высшим органом Госсуда и включает всех 19 государственных судей. Рийгикогу принимал закон трижды — в апреле, июне и сентябре 2025 года, однако каждый раз президент отказывался его провозглашать и в итоге обратился в Государственный суд.