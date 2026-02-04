Финальное решение по Закону о церквях и приходах примет пленум Госсуда

Пленум является высшим органом Госсуда и включает всех 19 государственных судей. Рийгикогу принимал закон трижды — в апреле, июне и сентябре 2025 года, однако каждый раз президент отказывался его провозглашать и в итоге обратился в Государственный суд.
По оценке президента, закон непропорционально ограничивает свободу вероисповедания и объединений, в том числе из-за запрета на доктринальные связи с зарубежными религиозными центрами, формулировка которого слишком широкая и неясная. Как сообщает ERR
, коллегия рассмотрела дело 3 февраля, но из-за разногласий передала его пленуму, который определит дальнейший график рассмотрения 17 февраля.