  • OMX Baltic−0,13%297,21
  • OMX Riga0,36%927,81
  • OMX Tallinn−0,17%1 945,78
  • OMX Vilnius−0,06%1 284,88
  • S&P 5000,18%6 825,05
  • DOW 300,17%47 369,47
  • Nasdaq 0,59%23 413,28
  • FTSE 100−0,01%9 701,8
  • Nikkei 2250,00%49 303,45
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%89,99
  • 02.12.25, 17:02

Eesti Energia пришлось признать дорогостоящее поражение в Финляндии

Государственной компании Eesti Energia пришлось уйти с рынка Финляндии, так и не окупив вложенные в строительство ветропарка финансы. По словам руководства, решение продиктовано более дальновидной стратегией.
В дальнейшем Eesti Energia намерена сосредоточиться на рынках Балтии и Польши.
  • В дальнейшем Eesti Energia намерена сосредоточиться на рынках Балтии и Польши.
  • Foto: Liis Treimann
Во вторник Enefit Green сообщила о подписании договора о продаже находящегося в Финляндии ветропарка Толпанваара. Покупателем выступил фонд, входящий в состав канадской TD Asset Management, стоимость сделки составляет около 83 млн евро. Государственная компания искала покупателя с января.
