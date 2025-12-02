Eesti Energia пришлось признать дорогостоящее поражение в Финляндии
Государственной компании Eesti Energia пришлось уйти с рынка Финляндии, так и не окупив вложенные в строительство ветропарка финансы. По словам руководства, решение продиктовано более дальновидной стратегией.
В дальнейшем Eesti Energia намерена сосредоточиться на рынках Балтии и Польши.
Foto: Liis Treimann
Во вторник Enefit Green сообщила о подписании договора о продаже находящегося в Финляндии ветропарка Толпанваара. Покупателем выступил фонд, входящий в состав канадской TD Asset Management, стоимость сделки составляет около 83 млн евро. Государственная компания искала покупателя с января.
