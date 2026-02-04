Назад 04.02.26, 16:36 В Абу-Даби стартовал новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США В столице ОАЭ Абу-Даби в среду, 4 февраля, начались трехсторонние переговоры с участием делегаций России, Украины и США. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, возглавляющий украинскую переговорную делегацию.

Российская делегация во время первого раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби в январе 2026 года.

Foto: Scanpix

По словам Умерова, работа идет в отдельных группах по разным направлениям, а по итогам встреч планируется «повторная совместная синхронизация позиций». Об этом он написал в Telegram. Помимо него на переговоры в Абу-Даби прибыл глава офиса президента Украины Кирилл Буданов. Встречи проходят в закрытом формате и рассчитаны на два дня, передает DW.

Российскую делегацию возглавляет начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков. Со стороны США в переговорах участвуют спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер. Ожидается, что центральной темой обсуждения станет территориальный вопрос.

Представители Москвы и Киева впервые провели прямые переговоры по плану, предложенному США для прекращения войны России против Украины, 23 и 24 января. По данным источников в переговорных кругах, стороны уже согласовали несколько пунктов, однако не договорились по вопросу территорий.

После первого раунда переговоров госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что вопрос Донбасса – единственный, который остается нерешенным. Россия требует отвода украинских войск из Донбасса, Киев это требование отвергает.

Донбасс является частью Украины, но частично находится под контролем российских войск. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вопрос территорий может быть решен только на его личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.