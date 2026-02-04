Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,25%319,36
  • OMX Riga−1,02%891,97
  • OMX Tallinn−0,3%2 090,28
  • OMX Vilnius−0,2%1 409,5
  • S&P 5000,00%6 917,81
  • DOW 300,00%49 240,99
  • Nasdaq −1,43%23 255,19
  • FTSE 1001,32%10 450,63
  • Nikkei 225−0,78%54 293,36
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%89,92
  • OMX Baltic−0,25%319,36
  • OMX Riga−1,02%891,97
  • OMX Tallinn−0,3%2 090,28
  • OMX Vilnius−0,2%1 409,5
  • S&P 5000,00%6 917,81
  • DOW 300,00%49 240,99
  • Nasdaq −1,43%23 255,19
  • FTSE 1001,32%10 450,63
  • Nikkei 225−0,78%54 293,36
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%89,92
  • 04.02.26, 16:36

В Абу-Даби стартовал новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США

В столице ОАЭ Абу-Даби в среду, 4 февраля, начались трехсторонние переговоры с участием делегаций России, Украины и США. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, возглавляющий украинскую переговорную делегацию.
Российская делегация во время первого раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби в январе 2026 года.
  • Российская делегация во время первого раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби в январе 2026 года.
  • Foto: Scanpix
По словам Умерова, работа идет в отдельных группах по разным направлениям, а по итогам встреч планируется «повторная совместная синхронизация позиций». Об этом он написал в Telegram. Помимо него на переговоры в Абу-Даби прибыл глава офиса президента Украины Кирилл Буданов. Встречи проходят в закрытом формате и рассчитаны на два дня, передает DW.
Российскую делегацию возглавляет начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков. Со стороны США в переговорах участвуют спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер. Ожидается, что центральной темой обсуждения станет территориальный вопрос.
Представители Москвы и Киева впервые провели прямые переговоры по плану, предложенному США для прекращения войны России против Украины, 23 и 24 января. По данным источников в переговорных кругах, стороны уже согласовали несколько пунктов, однако не договорились по вопросу территорий.

Статья продолжается после рекламы

После первого раунда переговоров госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что вопрос Донбасса – единственный, который остается нерешенным. Россия требует отвода украинских войск из Донбасса, Киев это требование отвергает.
Донбасс является частью Украины, но частично находится под контролем российских войск. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вопрос территорий может быть решен только на его личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

От летающего «железа» до программ для обучения пилотов: в Таллинне собрались производители и пользователи из Эстонии, Украины и других стран. Речь – о создании экосистемы беспилотных аппаратов для оборонного применения и не только.
  • 30.01.26, 06:00
«Вместо боеприпасов в Эстонии сбрасываем с дрона банки от йогурта»
Сенатор-республиканец Линдси Грэм и президент США Дональд Трамп.
  • 08.01.26, 09:31
Трамп дал зеленый свет законопроекту о санкциях в отношении РФ
Министр иностранных дел Маргус Цахкна.
  • 29.12.25, 12:59
Цахкна: только ужесточение давления заставит Россию отнестись к переговорам всерьез
Президент России Владимир Путин.
  • 28.12.25, 12:00
Путин заявил о готовности добиваться целей в Украине силовым путем
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  • KM
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

Самые читаемые

1
Новости
  • 03.02.26, 06:00
Зазевались – и ваши деньги на счете канадской компании. Банк разводит руками
2
Новости
  • 02.02.26, 06:00
Старики-разбойники: братья сколотили крупнейшее состояние в Эстонии и пустили его на ветер
3
Подсказка
  • 30.01.26, 15:04
Сроки подачи деклараций в 2026 году. Держите свои налоги под контролем
4
Эпицентр
  • 03.02.26, 08:52
Вложившие миллионы девелоперы ветропарков судятся с волостями. «Мы на краю пропасти»
5
Новости
  • 01.02.26, 16:55
ФОТО: Корпоратив Grossi собрал 4000 человек со всей Эстонии, Олег Гросс удивил игрой на баяне
6
Новости
  • 01.02.26, 12:53
«Выживают только единицы»: Venus Club сокращает расходы и дни работы

Последние новости

Новости
  • 04.02.26, 16:36
В Абу-Даби стартовал новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США
Новости
  • 04.02.26, 16:25
Строительство жилых домов на пустыре в Ласнамяэ обойдется Astlanda как минимум в 80 млн евро
Новости
  • 04.02.26, 15:07
Преодолевший трудности эстонский производитель модульных домов строит жилье в Украине вместе с японцами
Новости
  • 04.02.26, 13:36
Глава ИТ-компании: ИИ-агенты приходят в Facebook, создают криптовалюту и привлекают мошенников
Биржа
  • 04.02.26, 12:40
Novo Nordisk прогнозирует падение продаж, акции обвалились
Новости
  • 04.02.26, 11:46
Один из самых мощных в Европе: в Харьюмаа открыли аккумуляторный парк стоимостью 85 млн евро
Новости
  • 04.02.26, 10:42
Эстонские власти задержали подозреваемое в контрабанде судно
Новости
  • 04.02.26, 10:09
Попов: супербольницу в Таллинне в ближайшие десять лет не построят

Сейчас в фокусе

1300 евро были переведены со счета клиентки Swedbank на счет канадской компании. Как утверждает клиентка – без ее разрешения или ведома.
Новости
  • 03.02.26, 06:00
Зазевались – и ваши деньги на счете канадской компании. Банк разводит руками
Utilitas Wind – один из девелоперов, которые осенью подали в суд на волость Мульги. «По нашей оценке, прекращение спецпланировки в таком виде не соответствовало закону, поэтому мы и обратились в суд», – сказал руководитель Utilitas Wind Рене Таммист. Это не единственный судебный спор между сторонами: представители Мульги борются против ветропарка Utilitas Wind Лоде-Пенуя в латвийском суде.
Эпицентр
  • 03.02.26, 08:52
Вложившие миллионы девелоперы ветропарков судятся с волостями. «Мы на краю пропасти»
Антс Пыльдсам и его компания Surrestik OÜ (ранее Bristol Trust OÜ) проходят по делу в Харьюском уездном суде по обвинению в налоговом мошенничестве и использовании поддельного документа в судебном процессе.
Новости
  • 02.02.26, 18:55
Возбуждено уголовное дело против известного в военной сфере предпринимателя. «Он не соблюдал законы, а злоупотреблял ими»
Авторы книги «Медовая ловушка» о деле Swedbank и отмывании денег Аксель Горд Хумлесьё (на переднем плане) и Ларс Берге (на заднем плане) в четверг раздавали автографы в редакции Äripäev.
Новости
  • 02.02.26, 16:49
Шведские журналисты, расследовавшие дело об отмывании денег в Swedbank: ФСБ следила и за эстонскими банкирами
Руководитель Fund Ehitus Рейго Маросов надеется, что первые дома будут готовы в 2028 году. «Есть небольшая надежда, что город захочет быстрее рассмотреть планировки», – сказал он.
Новости
  • 03.02.26, 15:03
Коплиские линии на финишной прямой: Fund Ehitus инвестирует 100 млн евро
Один из братьев Муна, Яан, был спонсором строительства в Тарту церкви святого Павла по проекту Элиэля Сааринена. Это было недешево, ведь финский мастер был в ту пору одним из самых модных и высокооплачиваемых мастеров всей Европы.
Новости
  • 02.02.26, 06:00
Старики-разбойники: братья сколотили крупнейшее состояние в Эстонии и пустили его на ветер
В пятницу золото пережило одно из самых резких падений в истории, в понедельник небольшое снижение продолжилось. Теперь же цена снова начала расти.
Биржа
  • 03.02.26, 10:25
Золото и серебро восстановились после исторической распродажи
Маарио Оргла – исполнительный директор Auto 100 Premium, официального дилера автомобилей Porsche, Lamborghini и Bentley в Эстонии.
  • KM
Content Marketing
  • 28.01.26, 11:50
По какой цене сейчас можно приобрести этот дизельный Cayenne?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026