Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,36%290,31
  • OMX Riga0,05%926,08
  • OMX Tallinn−0,27%1 907,64
  • OMX Vilnius−0,02%1 271,86
  • S&P 500−0,05%6 734,11
  • DOW 30−0,65%47 147,48
  • Nasdaq 0,13%22 900,59
  • FTSE 100−1,11%9 698,37
  • Nikkei 225−1,77%50 376,53
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%94,02
  • OMX Baltic−0,36%290,31
  • OMX Riga0,05%926,08
  • OMX Tallinn−0,27%1 907,64
  • OMX Vilnius−0,02%1 271,86
  • S&P 500−0,05%6 734,11
  • DOW 30−0,65%47 147,48
  • Nasdaq 0,13%22 900,59
  • FTSE 100−1,11%9 698,37
  • Nikkei 225−1,77%50 376,53
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%94,02
  • 15.11.25, 12:52

США продлили «Лукойлу» отсрочку от санкций

Администрация президента США Дональда Трампа продлила на три недели отсрочку от санкций для российского концерна «Лукойл», который пытается продать свои зарубежные активы, сообщается в пресс-релизе Министерства финансов США, обнародованном в пятницу, 14 ноября.
США продлили «Лукойлу» отсрочку от санкций
  • Foto: Reuters/Scanpix
Ограничения, способные помешать соответствующим сделкам, не вступят в силу до 13 декабря. До этой же даты «Лукойлу» разрешено совершать транзакции, связанные с обслуживанием, эксплуатацией или ликвидацией его розничных автозаправочных станций, расположенных за пределами России, пишет Deutsche Welle.
Кроме того, разрешены операции с участием «Лукойла» и «Роснефти», а также их дочерних структур, связанные с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК), компанией «Тенгизшевройл» и проектом освоения Карачаганского месторождения. Лицензия разрешает «все транзакции», относящиеся к операционной деятельности КТК, «Тенгизшевройла» и проекта Карачаганак, но не позволяет проводить «какие бы то ни было транзакции на продажу (…) или передачу» долей в КТК, «Тенгизшевройл» и Карачаганаке, следует из документа.
Отсрочка для болгарских подразделений «Лукойла»

Статья продолжается после рекламы

Отдельную лицензию Минфин США выдал для продолжения работы «Лукойла» в Болгарии. Речь идет, в частности, о принадлежащем российской компании НПЗ «Нефтохим» в Бургасе, который обеспечивает около 80% болгарского рынка топлива, и компаниях, занимающихся заправкой самолетов и судов – их деятельность освобождена от санкций до 29 апреля 2026 года.
В тот же день, 14 ноября, Управление по осуществлению финансовых санкций казначейства Великобритании продлило до 14 февраля 2026 года действие лицензии, позволяющей, несмотря на санкции, проводить операции с болгарскими подразделениями российской нефтяной компании «Лукойл» – Lukoil Bulgaria EOOD и Lukoil Neftochim Burgas AD.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 11.11.25, 10:51
«Лукойл» объявил форс-мажор в Ираке, финская сеть АЗС Teboil начала сворачивать работу
Российская нефтяная компания «Лукойл» объявила форс-мажор на одном из крупнейших нефтяных месторождений Ирака West Qurna-2, сообщили четыре знакомые с ситуацией источника.
Новости
  • 07.11.25, 09:03
Швейцарский нефтетрейдер отказался от покупки активов «Лукойла»
Работающая в том числе и в Эстонии швейцарская нефтетрейдинговая компания Gunvor отказалась от покупки активов российского нефтяного гиганта «Лукойл», поскольку США не дали разрешения на сделку.
Новости
  • 30.10.25, 14:40
Нефтетрейдер, которого связывали с Путиным, покупает активы «Лукойла»
Недавно попавшая под санкции США российская нефтяная компания «Лукойл» сообщила, что ее зарубежные активы намерена приобрести трейдерская компания Gunvor Group, которая недавно сократила руководство своего эстонского офиса.
Новости
  • 25.07.24, 16:20
Венгрия и Словакия предложили отменить санкции против «Лукойла». ЕС выступил против
По данным Financial Times, страны Евросоюза не поддержали призыв Венгрии и Словакии к Украине отменить санкции против российской нефтяной компании «Лукойл».
  • KM
Content Marketing
  • 03.11.25, 14:58
Workboats и Касса по безработице представляют новое поколение сферы судостроения на острове Сааремаа
Компания Baltic Workboats AS (BWB), расположенная в местечке Насва на острове Сааремаа, является настоящим символом эстонского судостроения. На местной верфи строятся суда мирового уровня, готовые бороздить просторы Балтийского и Средиземного, Черного и Каспийского морей под флагами более чем 25 государств, от Европы до Азии и Северной Америки. Однако за самыми высокими судостроительными технологиями всегда стоят люди, настоящие мастера на все руки, умеющие учитывать все особенности мореходного дела. Значительную роль в поддержке технологического развития BWB играет сотрудничество с Кассой по безработице.

Самые читаемые

1
Новости
  • 13.11.25, 11:28
Быстрые изменения в торговых центрах Нарвы: три арендатора уходят, четыре приходят
2
Новости
  • 12.11.25, 18:03
Отказ от трамвая на улице Лийвалайя может оставить Таллинн и без ветки в Пельгуранна
3
Новости
  • 12.11.25, 14:45
Выкупленная эстонцем ИТ-компания за считанные дни перешла к новому владельцу
4
Новости
  • 14.11.25, 06:00
Танцы, скандалы и джаз: как подвал на Ратушной площади стал символом новой эпохи
5
Эпицентр
  • 13.11.25, 13:46
В караоке-баре кто-то сфальшивил. Одна из первых менеджеров Bolt осталась в долгах, предстоит суд
Руководители Bolt вложили в бизнес сотни тысяч евро
6
Новости
  • 14.11.25, 14:28
Минсоцдел намерено поднять пенсионный возраст с 2028 года

Последние новости

Новости
  • 15.11.25, 12:52
США продлили «Лукойлу» отсрочку от санкций
Новости
  • 15.11.25, 11:45
Сеть зоомагазинов Pet City понесла убыток почти в миллион евро
Новости
  • 15.11.25, 10:47
Неудача с эко‑проектом стала трамплином: топ‑менеджер запускает новый стартап
Биржа
  • 15.11.25, 06:00
Вкус биржи: вы еще не раб банка? Тогда Трамп идет к вам!
Новости
  • 14.11.25, 18:48
Война без победителей: пошлины разоряют крупнейшие экономики
Новости
  • 14.11.25, 17:57
Лакомые участки обремененной долгами компании Тармо Лаанету сменили владельца
Mнения
  • 14.11.25, 17:02
Делов-то: долой ERR, два стула и русские школы?
Новости
  • 14.11.25, 16:56
Самолеты Nordica будут проданы к концу года

Сейчас в фокусе

Ревущие двадцатые в Таллинне: в Café Marcelle пили чай, отплясывали румбу и слушали первый эстонский джаз.
Новости
  • 14.11.25, 06:00
Танцы, скандалы и джаз: как подвал на Ратушной площади стал символом новой эпохи
Министерство социальных дел.
Новости
  • 14.11.25, 14:28
Минсоцдел намерено поднять пенсионный возраст с 2028 года
Управляющая компания Рауля Кирьянена Biofuel инвестирует средства, полученные от продажи пеллетного бизнеса Graanul Invest.
Новости
  • 13.11.25, 17:01
Рауль Кирьянен снял 10 млн евро дивидендов
Сингапурка Венус Лим, основательница и владелица караоке-бара House 10, задолжала арендодателю 100 000 евро, и он теперь пытается взыскать эти долги с нее как с частного лица. Однако она надеется найти новых инвесторов и открыть бар в другом месте – максимум через год.
Эпицентр
  • 13.11.25, 13:46
В караоке-баре кто-то сфальшивил. Одна из первых менеджеров Bolt осталась в долгах, предстоит суд
Руководители Bolt вложили в бизнес сотни тысяч евро
Бывший волостной старейшина Виру-Нигула Эйнар Валлбаум (слева) не поддерживает идею Союза работодателей об объединении волостей на основе распределения расходов на образование. По его мнению, вместо этого следует организовать сеть школ. Фотография сделана на мероприятии в Раквере, посвященном признанию успешных предприятий уезда.
Эпицентр
  • 14.11.25, 13:24
«Если два бедняка объединятся, богатство не появится». Самоуправлениям не понравилось предложение Союза работодателей
Старший экономист Банка Эстонии Каспар Оя.
Новости
  • 14.11.25, 12:51
Каспар Оя: более широкая картина указывает на замедление экономического роста
Торговый центр Fama в Нарве. Отправлять посылки на автобусах с января его посетители не смогут, закроется здесь и спортивный магазин, но появились два новых магазина.
Новости
  • 13.11.25, 11:28
Быстрые изменения в торговых центрах Нарвы: три арендатора уходят, четыре приходят
BWB и Касса по безработице продолжат совместную работу и в новом году. В этот раз к проекту подключится и Курессаареское профессиональное училище, готовое заняться проведением курсов для сварщиков и практическим обучением слесарей-механиков.
  • KM
Content Marketing
  • 03.11.25, 14:58
Workboats и Касса по безработице представляют новое поколение сферы судостроения на острове Сааремаа

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025