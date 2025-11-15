Назад 15.11.25, 12:52 США продлили «Лукойлу» отсрочку от санкций Администрация президента США Дональда Трампа продлила на три недели отсрочку от санкций для российского концерна «Лукойл», который пытается продать свои зарубежные активы, сообщается в пресс-релизе Министерства финансов США, обнародованном в пятницу, 14 ноября.

Ограничения, способные помешать соответствующим сделкам, не вступят в силу до 13 декабря. До этой же даты «Лукойлу» разрешено совершать транзакции, связанные с обслуживанием, эксплуатацией или ликвидацией его розничных автозаправочных станций, расположенных за пределами России, пишет Deutsche Welle

Кроме того, разрешены операции с участием «Лукойла» и «Роснефти», а также их дочерних структур, связанные с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК), компанией «Тенгизшевройл» и проектом освоения Карачаганского месторождения. Лицензия разрешает «все транзакции», относящиеся к операционной деятельности КТК, «Тенгизшевройла» и проекта Карачаганак, но не позволяет проводить «какие бы то ни было транзакции на продажу (…) или передачу» долей в КТК, «Тенгизшевройл» и Карачаганаке, следует из документа.

Отсрочка для болгарских подразделений «Лукойла»

Отдельную лицензию Минфин США выдал для продолжения работы «Лукойла» в Болгарии. Речь идет, в частности, о принадлежащем российской компании НПЗ «Нефтохим» в Бургасе, который обеспечивает около 80% болгарского рынка топлива, и компаниях, занимающихся заправкой самолетов и судов – их деятельность освобождена от санкций до 29 апреля 2026 года.

В тот же день, 14 ноября, Управление по осуществлению финансовых санкций казначейства Великобритании продлило до 14 февраля 2026 года действие лицензии, позволяющей, несмотря на санкции, проводить операции с болгарскими подразделениями российской нефтяной компании «Лукойл» – Lukoil Bulgaria EOOD и Lukoil Neftochim Burgas AD.