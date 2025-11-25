Четыре миллиона от дочки «Лукойла» поступили эстонскому производителю домов. «Это коммерческая тайна»
Дочерняя компания российского нефтегиганта «Лукойла» Teboil начала процесс санации в Финляндии. Из судебных документов следует, что на счете эстонского производителя модульных домов Kodumo заблокированы 4 млн евро гарантийного депозита Teboil.
Администрация президента США Дональда Трампа продлила на три недели отсрочку от санкций для российского концерна «Лукойл», который пытается продать свои зарубежные активы, сообщается в пресс-релизе Министерства финансов США, обнародованном в пятницу, 14 ноября.
