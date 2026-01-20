Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,83%313,91
  • OMX Riga−0,22%930,33
  • OMX Tallinn−0,47%2 056,11
  • OMX Vilnius−1,2%1 393,92
  • S&P 500−2,06%6 796,86
  • DOW 30−1,76%48 488,59
  • Nasdaq −2,39%22 954,32
  • FTSE 100−0,15%10 111,84
  • Nikkei 225−0,41%52 774,64
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,76
  • 21.01.26, 09:07

Немецкий стартап создает новое оружие с помощью эстонской оборонной компании

Оборонный стартап Argus Interception нашел решение для перехвата враждебных дронов и сотрудничает для этого с эстонской компанией.
Решение Argus Interception используют и вооруженные силы Германии.
  • Решение Argus Interception используют и вооруженные силы Германии.
  • Foto: dpa/Scanpix
Как известно, большая трагедия оборонного планирования заключается в том, что всегда готовятся к вчерашним войнам. Война в Украине неопровержимо показала, что дроны являются неотъемлемой частью ведения войны в XXI веке. Однако и то, что мы сейчас видим в Донбассе, вскоре тоже станет музыкой прошлого.
Новости
  • 19.01.26, 10:50
Силы обороны Эстонии продолжают использовать китайские дроны
Силы обороны Эстонии и Кайтселийт продолжают использовать китайские дроны для обучения, несмотря на предупреждения спецслужб о рисках безопасности. Причина — отсутствие доступных по цене и объёму западных альтернатив.
Новости
  • 14.01.26, 14:12
Новая оборонная компания, основанная создателями Skeleton и Frankenburg, наняла опытного топ-менеджера
Бывший руководитель электронной промышленной компании Stoneridge Electronics Ардо Асперк, который летом неожиданно лишился должности, в декабре вошел в правление недавно созданной эстонской оборонной компании Wehold OÜ, следует из данных Infopank.
Новости
  • 30.12.25, 17:46
Программист разрабатывает на старом спиртзаводе несколько видов дронов
Несколько лет назад предприниматель Индрек Кыуэ оставил карьеру в сфере программирования, основал компанию в области робототехники и занялся разработкой дронов.
Новости
  • 31.12.25, 13:06
Запрет США на поставку дронов раздражает эстонского предпринимателя: пострадают и наши производители
Решение США запретить продажу дронов и их компонентов, произведенных за рубежом, недальновидно и наносит ущерб развитию дроновой отрасли, считает операционный руководитель интернет-магазина droon.ee и компании Meridein Эдуард Вайну.
1
Новости
  • 19.01.26, 18:05
Глава TLT: деньги проекта трамвайной линии на Лийвалайа можно было бы направить на развитие троллейбусного сообщения
2
Новости
  • 19.01.26, 06:00
Летом в Причудье откроется большой спа-отель. Конкурент удивляется: «Это же колхоз!»
Хороший ресторан недалеко – всего 80 километров
3
Новости
  • 18.01.26, 13:30
IKEA переживает один из самых тяжелых периодов за свою историю
4
Биржа
  • 19.01.26, 16:54
Яан Таллинн на пути к статусу миллиардера: Anthropic привлекает гигантские инвестиции
5
Новости
  • 20.01.26, 12:45
Уголовное дело Olerex: владелец компании предстал перед судом
6
Новости
  • 20.01.26, 06:00
Работодатели рады поправкам к закону: самим создавать ноу-хау нам не по силам

Новости
  • 21.01.26, 11:46
Эстония готовится к решению о масштабной закупке систем ПВО
Новости
  • 21.01.26, 11:44
Неплатежеспособное кафе перевело бизнес в новое юридическое лицо
Новости
  • 21.01.26, 11:06
Ближайший союзник США предупреждает о потрясении в мировом порядке
Новости
  • 21.01.26, 10:05
Swedbank повысил прогнозы почти по всем показателям
Новости
  • 21.01.26, 09:07
Немецкий стартап создает новое оружие с помощью эстонской оборонной компании
Новости
  • 21.01.26, 08:40
Прорыв начался с банкротства завода: «Мы здесь просто исполняем волю божью»
Новости
  • 21.01.26, 06:00
Нарвская «инфекционка» может превратиться в частный дом престарелых
Мэр советует нарвитянкам переучиваться на сиделок
Биржа
  • 20.01.26, 18:43
Жертвы тарифов Трампа: какие акции находятся под наибольшим ударом?
Эстонские стратеги советуют инвесторам сохранять спокойствие

Промышленности нужны квалифицированные работники с цифровыми навыками, аналитики, инженеры и разработчики.
Новости
  • 20.01.26, 06:00
Работодатели рады поправкам к закону: самим создавать ноу-хау нам не по силам
Член правления Olerex Андрес Линнас (слева) не признает себя виновным. По словам его представителя – присяжного адвоката Оливера Няэса из адвокатского бюро Widen – обвинение является необоснованным.
Новости
  • 20.01.26, 12:45
Уголовное дело Olerex: владелец компании предстал перед судом
Компромиссное решение выхода из второй ступени без выстрела в ногу.
Mнения
  • 20.01.26, 13:57
Ящик Пандоры: закрыть не хватает духу, но есть компромисс
Максимум, на что осмеливается правительство, – это полумеры
Спа-отель Kurro разместился среди лесов неподалеку от берега Чудского озера.
Новости
  • 19.01.26, 06:00
Летом в Причудье откроется большой спа-отель. Конкурент удивляется: «Это же колхоз!»
Хороший ресторан недалеко – всего 80 километров
Похоже, что бизнес по производству тростниковых трубочек продолжится в другой компании, которая уже привлекла от инвесторов миллионы.
Новости
  • 20.01.26, 14:21
Производитель питьевых трубочек из тростника приостанавливает бизнес и сокращает сотрудников
В ноябре прошлого года на традиционном спортивном дне производителя микросхем TSMC стратегическое партнерство отметили глава компании Си Си Вэй (слева) и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, подтвердив тем самым всему миру, что союз этих двух гигантов является основой революции в сфере искусственного интеллекта и глобальной полупроводниковой индустрии.
Инвестор Тоомас
  • 19.01.26, 19:02
Инвестор Тоомас: руки так и чешутся – присматриваюсь к акции, которая дороже, чем кажется, и крепче, чем выглядит
Яан Таллинн возглавлял раунд финансирования Anthropic серии A в 2021 году, в ходе которого было привлечено 124 млн долларов.
Биржа
  • 19.01.26, 16:54
Яан Таллинн на пути к статусу миллиардера: Anthropic привлекает гигантские инвестиции
