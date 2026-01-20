Немецкий стартап создает новое оружие с помощью эстонской оборонной компании

Решение Argus Interception используют и вооруженные силы Германии.
Как известно, большая трагедия оборонного планирования заключается в том, что всегда готовятся к вчерашним войнам. Война в Украине неопровержимо показала, что дроны являются неотъемлемой частью ведения войны в XXI веке. Однако и то, что мы сейчас видим в Донбассе, вскоре тоже станет музыкой прошлого.
Силы обороны Эстонии и Кайтселийт продолжают использовать китайские дроны для обучения, несмотря на предупреждения спецслужб о рисках безопасности. Причина — отсутствие доступных по цене и объёму западных альтернатив.
Бывший руководитель электронной промышленной компании Stoneridge Electronics Ардо Асперк, который летом неожиданно лишился должности, в декабре вошел в правление недавно созданной эстонской оборонной компании Wehold OÜ, следует из данных Infopank.
Решение США запретить продажу дронов и их компонентов, произведенных за рубежом, недальновидно и наносит ущерб развитию дроновой отрасли, считает операционный руководитель интернет-магазина droon.ee и компании Meridein Эдуард Вайну.