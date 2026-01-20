Назад 21.01.26, 09:07 Немецкий стартап создает новое оружие с помощью эстонской оборонной компании Оборонный стартап Argus Interception нашел решение для перехвата враждебных дронов и сотрудничает для этого с эстонской компанией.

Решение Argus Interception используют и вооруженные силы Германии.

Foto: dpa/Scanpix

Как известно, большая трагедия оборонного планирования заключается в том, что всегда готовятся к вчерашним войнам. Война в Украине неопровержимо показала, что дроны являются неотъемлемой частью ведения войны в XXI веке. Однако и то, что мы сейчас видим в Донбассе, вскоре тоже станет музыкой прошлого.