Бизнес скандального ресторатора движется к банкротству

Помещения бывшего ресторана Mood на площади Вабадузе. Ранее в этих помещениях работали кафе Wabadus и Moskva.
Foto: Liis Treimann
Принадлежащая ресторанному предпринимателю Стену-Эрику Янтсону компания HeavyCruiser, ранее носившая название Loud’n’Live Event, в конце декабря получила запрет на распоряжение имуществом. Это означает, что с имуществом фирмы нельзя совершать сделки, а также является первым шагом к началу процедуры банкротства.
Город выселил известного ресторатора Стена-Эрика Янтсона из помещений на площади Вабадузе, поскольку бизнесмен почти год не платил аренду. Однако теперь Янтсон сделал ход конем и сам требует от города 100 000 евро.