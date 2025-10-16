Деловые ведомости
  16.10.25, 16:58

Россия ждет иностранцев, разделяющих «традиционные ценности»

Концепция миграционной политики РФ до 2030 года, в частности, предусматривает содействие переезду иностранцев, разделяющих так называемые «традиционные ценности», в Россию, пишет DW.
Президент России Владимир Путин.
  • Президент России Владимир Путин.
  • Foto: Shutterstock
Президент России Владимир Путин утвердил план миграционной политики на ближайшие пять лет – с 2026 по 2030 годы. Подписанный им соответствующий указ обнародован на сайте официального публикования правовых актов в среду, 15 октября. В документе указано, в частности, что число мигрантов, приезжающих на работу в Россию, продолжит расти до 2030 года и что это во многом обусловлено потребностью экономики РФ в иностранных работниках.
Среди факторов, которые помогут привлечению мигрантов, названа госполитика по «сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
При этом власти отмечают, что миграционная политика должна учитывать появление «новых вызовов и угроз нацбезопасности», и требуют повысить ответственность работодателей, работающих с мигрантами, а также развивать цифровые и биометрические системы контроля за приехавшими.

Каких результатов ждут авторы концепции
Авторы концепции ожидают, что все эти меры помогут снизить число нелегальных мигрантов и преступлений, совершенных иностранными гражданами, сократить число детей мигрантов, которые не ходят в образовательные учреждения, повысить долю иностранных студентов в вузах и долю мигрантов, набираемых на работу по целевым программам.
Еще одним итогом должно стать увеличение числа иностранцев, которые разделяют так называемые «традиционные российские ценности» и переехали в Россию на постоянное место жительства. Кроме того, власти планируют возвращать жителей аннексированных частей Украины, которые покинули их из-за войны.
Ужесточения миграционной политики после теракта
В России начали ужесточать миграционное законодательство после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года, в результате которого погибли 150 человек, более 600 пострадали. По данным СК, теракт организовали «граждане Средней Азии».
После этого, в январе 2025-го, вступил в силу закон о борьбе с фиктивными браками, заключаемыми с целью получить миграционный статус. В него добавили срок нахождения в браке для получения разрешения на временное проживание (РВП). Он составляет три года.
А в начале февраля российские власти запустили реестр контролируемых лиц. В него вносят информацию об иностранцах, которые более трех месяцев назад «утратили законные основания» для нахождения в стране. К 1 сентября число людей в базе достигло 770 тысяч, треть из которых – женщины и дети. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, после начала работы реестра из России выдворили около 35 тысяч нарушителей миграционного законодательства.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

