Табасалу притягивает покупателей: в новом доме раскупили треть квартир

Новый жилой дом расположен в самом центре Табасалу, рядом с Tabasalu Keskus, пишет портал kinnisvarauudised.ee
. По словам руководителя отдела продаж и маркетинга Reterra Каспара Маркуса, интерес к проекту с самого начала был высоким. «На сегодняшний день продано уже 13 квартир, то есть более трети всего жилья в этом здании. Это подтверждает, что Табасалу как жилой район пользуется большим спросом у покупателей, – говорит Маркус. – Мы отчетливо видим, что люди все чаще выбирают пригороды и уютные, ориентированные на семьи жилые районы – здесь больше уединения и зелени, а цены немного ниже».