Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic2,05%313,93
  • OMX Riga0,02%925,61
  • OMX Tallinn2,42%2 081,6
  • OMX Vilnius1,15%1 347,16
  • S&P 500−0,74%6 845,5
  • DOW 30−0,63%48 063,29
  • Nasdaq −0,76%23 241,99
  • FTSE 1000,58%9 988,54
  • Nikkei 225−0,37%50 339,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,82
  • 02.01.26, 11:27

Роста цен на нефть в новом году не ожидают

В первый торговый день 2026 года цена на нефть незначительно выросла. Однако прошлый год она завершила самым большим падением с 2020 года. В новом году в центре внимания трейдеров несколько важных факторов, которые будут определять направление цены черного золота.
Прогнозы разных агентств указывают лишь на небольшое возможное повышение цены на нефть. Однако в целом скорее прогнозируется ее снижение.
Нефть марки Brent торгуется выше 61 доллара за баррель, тогда как до новогодних праздников цена опускалась даже ниже 59 долларов. Последний раз на этом уровне цена была в феврале 2021 года.
Один из нынешних драйверов, который поддерживает цену на нефть, это ожидания рынка, что члены ОПЕК+, во главе с Саудовской Аравией и Россией, на видеоконференции 4 января примут решение о приостановке дальнейшего увеличения поставок.
Второй не менее важный фактор – на геополитическом фронте администрация президента Дональда Трампа активизировала кампанию против экспорта нефти из Венесуэлы, введя санкции против компаний в Гонконге и Китае, а также судов, которые находятся под подозрением в уклонении от ограничений.

После значительного наращивания военного присутствия в регионе США ввели частичную блокаду нефтяных судов, заходящих в Венесуэлу, а также нанесли удар по объекту внутри страны, предположительно связанному с наркобизнесом.
В связи с противостоянием в Венесуэле Россия направила официальный дипломатический запрос США с просьбой прекратить преследование танкера, который направлялся в южноамериканскую страну для загрузки нефти, но в настоящее время скрывается от береговой охраны, преследуемой через Атлантический океан, сообщает New York Times. Судно, известное как Bella 1, начало свое путешествие в Иране.
В то же время атаки по различным объектам инфраструктуры России и Украины продолжаются. Одними из последних стали удары, которые в период новогодних праздников обе страны нанесли по портам в Черном море, повредив инфраструктуру, в том числе нефтеперерабатывающий завод.
В центре внимания также находился член ОПЕК Иран. После обвала местной валюты до рекордно низкого уровня и волны протестов в Тегеране и других городах президент Масуд Пезешкиан попытался успокоить демонстрантов, пообещав пересмотреть запланированное повышение налогов.
Перспективы остаются туманными
Несмотря на различные геополитические события, которые происходили в прошлом году, цена на нефть, тем не менее, продолжала стабильно снижаться. За прошлый год она упала на 20%.
Снижение было обусловлено в первую очередь растущими опасениями относительно мирового переизбытка нефти, поскольку поставки были увеличены как со стороны ОПЕК+, так и со стороны других конкурирующих стран, которые увеличили добычу.
ОПЕК придерживается сдержанной оценки баланса на 2026 год, не прогнозируя существенного переизбытка нефти, что, однако, отличается от прогноза Международного энергетического агентства (EIA).

Агентство прогнозирует переизбыток на мировом рынке нефти в размере около 3,8 млн баррелей в день в этом году. Это уже является скорректированным в чуть более позитивную сторону прогнозом (+0.86 млн б/д), который отражает совокупное влияние продолжающихся санкций на поставки из России и Венесуэлы, а также умеренное улучшение прогнозов мирового спроса.
Прогнозы МВФ по росту мировой экономики составляют около 3,1%, что отражает умеренную устойчивость и сохраняющиеся позитивные перспективы спроса на нефть в крупнейших экономиках.
Однако, несмотря на пересмотры целей и стратегий в сфере зеленой энергетики, переход, тем не менее, продолжается, что будет способствовать снижению спроса на нефть.
Свое влияние на рынок нефти могут оказать и решения ФРС. На данный момент прогнозируется только одно снижение ставок в 2026 году, за которым последует предполагаемая пауза, в то же время растут опасения относительно перспектив роста экономики США на фоне балансирования рынка труда и рисков, связанных с выборами председателя ФРС.
На 2026 год EIA прогнозирует среднюю цену на нефть марки Brent на уровне 55,08 доллара за баррель, а на нефть марки WTI – на уровне 51,42 доллара за баррель. В своем предыдущем прогнозе агентство определяло цены на уровне 54,92 и 51,26 доллара за баррель соответственно.
Рейтинговое агентство Fitch ожидает, что средняя цена на нефть марки Brent составит 63 доллара за баррель, а цена на марку WTI – 58 долларов. Однако агентство не исключает, что при возникновении дополнительных негативных факторов цена Brent может упасть даже до отметки 45 долларов.
