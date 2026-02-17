Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,05%317,79
  • OMX Riga−0,11%905,37
  • OMX Tallinn−0,02%2 076,16
  • OMX Vilnius0,52%1 410,81
  • S&P 5000,05%6 836,17
  • DOW 300,1%49 500,93
  • Nasdaq −0,22%22 546,67
  • FTSE 1000,37%10 512,96
  • Nikkei 225−0,42%56 566,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,92
  • 17.02.26, 12:08

Сделка биржевой Punktid Technologies с инвестором из Гонконга сорвалась

Котирующаяся на альтернативном рынке Таллиннской биржи First North компания Punktid Technologies сообщила, что прекратила переговоры с инвестором из Гонконга и объявленная в ноябре стратегическая сделка не состоится.
Согласно биржевому сообщению, переговоры зашли в тупик, поскольку стороны не смогли договориться об окончательных условиях сделки, ее структуре и распределении ответственности.
  Согласно биржевому сообщению, переговоры зашли в тупик, поскольку стороны не смогли договориться об окончательных условиях сделки, ее структуре и распределении ответственности.
  • Foto: Andras Kralla
11 ноября 2025 года компания подписала необязывающий протокол о намерениях, согласно которому инвестор из Гонконга должен был постепенно приобрести контрольный пакет в Punktid Technologies.
Биржа
  • 19.12.25, 08:22
Биржа просыпается: таллиннские акции показывают лучший год после пандемии
«Я вижу у эстонских акций потенциал роста ещё на 30%, если война закончится»
После нескольких лет стагнации Таллиннская биржа наконец оживилась. Доходность в 2025 году стала лучшей со времен пандемии и превосходит даже индекс S&P 500 в США.
Биржа
  • 31.07.25, 08:53
Звоночки на бирже: у половины компаний с альтернативного рынка трудности с отчетностью
Листинг акций на бирже как будто дает компании знак доверия и качества. Доверие к участникам альтернативного рынка Таллиннской биржи подрывается тем, что половина из них не представила аудированную отчетность.
Биржа
  • 09.07.25, 15:57
Две биржевые компании оштрафованы за задержку с подачей годового отчета
Комиссия по котировкам и надзору Таллиннской биржи Nasdaq наложила штраф на две компании за задержку с представлением годового отчета.
Несмотря на регулирование рынка кредитования, статистика неплатежеспособности свидетельствует о том, что этих мер не всегда достаточно.
Эпицентр
  • 16.02.26, 06:00
«Клиентов избегают, а долг растет». Ужесточая надзор за КСО, людей толкают в ловушку быстрых кредитов
Бывшего члена IRL и члена совета EAS Анти Таммеокса обвиняли в мошенническом получении средств поддержки EAS и KIK. Если в суде первой инстанции его признали виновным, то суд второй инстанции его оправдал. При этом у Таммеокса в Нидерландах была компания, в которую после реализации опциона на покупку контрольного пакета акций Eesti Keskkonnateenused стоимостью 2500 евро поступили миллионы евро.
Эпицентр
  • 16.02.26, 08:40
Сделка крупной эстонской компании сопровождалась высоким риском отмывания денег
Сто лет назад в Эстонии был популярен классический цирк с дрессированными животными, клоунами и прочими артистами-эксцентриками. Сегодня многие из прежних жанров считаются пережитками прошлого. На фото: выступление Cirque du Soleil в Таллинне.
Новости
  • 14.02.26, 08:00
Клоунада с деньгами: как циркачи дурили страховые фирмы и жителей Эстонии
Интерьер этого круизного лайнера, прибывшего в порт Таллинна, также может быть частично изготовлен эстонскими компаниями.
Новости
  • 15.02.26, 15:36
Невидимый вклад Эстонии в мировое судостроение. Производитель мебели: «Мы видим жизнеспособный и растущий рынок»
ТОП кейтеринговых компаний: лидеры заметно нарастили прибыль
ТОП
  • 16.02.26, 13:30
ТОП кейтеринговых компаний: лидеры заметно нарастили прибыль
Иллюстративное фото.
Новости
  • 16.02.26, 09:50
Инфляция в Эстонии в январе ускорилась
На уловки мошенников могут попасться даже опытные специалисты.
Подсказка
  • 14.02.26, 14:07
Как мошенники обманывали бизнес в 2025 году: вокруг пальца обвели даже бухгалтера, ущерб превысил 50 тыс. евро
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

