Сделка биржевой Punktid Technologies с инвестором из Гонконга сорвалась
Котирующаяся на альтернативном рынке Таллиннской биржи First North компания Punktid Technologies сообщила, что прекратила переговоры с инвестором из Гонконга и объявленная в ноябре стратегическая сделка не состоится.
Листинг акций на бирже как будто дает компании знак доверия и качества. Доверие к участникам альтернативного рынка Таллиннской биржи подрывается тем, что половина из них не представила аудированную отчетность.
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.