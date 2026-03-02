Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,61%311,09
  • OMX Riga−0,23%896,53
  • OMX Tallinn−0,1%2 064,24
  • OMX Vilnius−0,7%1 370,37
  • S&P 500−0,43%6 878,88
  • DOW 30−1,05%48 977,92
  • Nasdaq −0,92%22 668,21
  • FTSE 100−0,98%10 803,79
  • Nikkei 225−1,35%58 057,24
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,06
  • 02.03.26, 09:47

Рост экономики в четвертом квартале обеспечила промышленность. «2025 год был лучшим за последние три года»

ВВП Эстонии в четвертом квартале вырос на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по итогам 2025 года увеличился на 0,6%, сообщил Департамент статистики.
Наибольшее позитивное влияние оказала обрабатывающая промышленность, добавленная стоимость которой выросла на 13,3%. Существенный вклад внесла и сфера информации и связи (9%), которая восстановилась после слабой динамики в середине года.
  • Foto: Andras Kralla
Новости
  • 16.02.26, 09:50
Инфляция в Эстонии в январе ускорилась
Согласно данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в январе 2026 года вырос по сравнению с прошлым месяцем на 1% и по сравнению с январем 2025 года — на 3,7%. В январе цены на продукты питания выросли по сравнению с декабрем на 2,3%.
Новости
  • 05.02.26, 10:57
Объем обрабатывающей промышленности вырос более чем на 3%
Ленно Уускюла: цифры разочаровали
Промышленные предприятия Эстонии произвели в прошлом году на 1,7% больше продукции в постоянных ценах по сравнению с предыдущим годом. В обрабатывающей промышленности рост составил 3,1%, сообщил Департамент статистики.
Новости
  • 30.01.26, 10:01
Экспресс-оценка: в четвертом квартале экономика Эстонии выросла на 1%
По предварительной оценке Департамента статистики, ВВП в четвертом квартале 2025 года вырос на 1% по сравнению с тем же периодом 2024 года.
Новости
  • 09.01.26, 17:35
С нового года в статистику цен на продукты включат и цены со скидками
Департамент статистики начнет учитывать при расчете изменения цен по новой методике также скидочные цены на продовольственные товары, алкоголь и табачные изделия.
