Рост экономики в четвертом квартале обеспечила промышленность. «2025 год был лучшим за последние три года»

Согласно данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в январе 2026 года вырос по сравнению с прошлым месяцем на 1% и по сравнению с январем 2025 года — на 3,7%. В январе цены на продукты питания выросли по сравнению с декабрем на 2,3%.