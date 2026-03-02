Рост экономики в четвертом квартале обеспечила промышленность. «2025 год был лучшим за последние три года»

Наибольшее позитивное влияние оказала обрабатывающая промышленность, добавленная стоимость которой выросла на 13,3%. Существенный вклад внесла и сфера информации и связи (9%), которая восстановилась после слабой динамики в середине года.
Foto: Andras Kralla
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Согласно данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в январе 2026 года вырос по сравнению с прошлым месяцем на 1% и по сравнению с январем 2025 года — на 3,7%. В январе цены на продукты питания выросли по сравнению с декабрем на 2,3%.
Промышленные предприятия Эстонии произвели в прошлом году на 1,7% больше продукции в постоянных ценах по сравнению с предыдущим годом. В обрабатывающей промышленности рост составил 3,1%, сообщил Департамент статистики.
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.