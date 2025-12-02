Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,27%297,36
  • OMX Riga0,61%929,84
  • OMX Tallinn−0,15%1 946,22
  • OMX Vilnius0,38%1 285,28
  • S&P 500−0,53%6 812,63
  • DOW 30−0,9%47 289,33
  • Nasdaq −0,38%23 275,92
  • FTSE 1000,37%9 738,34
  • Nikkei 2250,00%49 303,45
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%89,67
  02.12.25, 13:07

Enefit Green продает финский ветропарк за внушительную сумму

Enefit Green подписала договор о продаже находящегося в Финляндии ветропарка Толпанваара. Покупателем выступил фонд, входящий в состав канадской TD Asset Management, стоимость сделки составляет около 83 млн евро.
Четыре года назад Enefit Green сообщила о намерении инвестировать в финский ветропарк 83 млн евро. Теперь объект продают за ту же сумму. На фото – ветропарк на полуострове Пакри.
  • Четыре года назад Enefit Green сообщила о намерении инвестировать в финский ветропарк 83 млн евро. Теперь объект продают за ту же сумму. На фото – ветропарк на полуострове Пакри.
  • Foto: Andras Kralla
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Интервью
  • 28.10.25, 15:10
От Enefit Green к руководству новым бизнесом: первая задача – нанять топ-менеджеров
Бывший глава Enefit Green Юхан Агурайуя станет руководителем новой компании Enefit OÜ, объединяющей электроэнергетический бизнес Eesti Energia. Агурайуя получит в подчинение около 630 сотрудников, однако команды и их состав еще формируются.
Новости
  • 02.10.25, 18:52
Eesti Energia сменит руководство Enefit
Объявления о реструктуризации уже опубликованы: в двух дочерних компаниях Eesti Energia упраздняются в общей сложности 7 руководящих должностей, вместо них создаются 4 новые. Подать заявку могут и нынешние руководители.
Новости
  • 27.11.25, 17:10
Назначены два новых члена правления сланцевого сегмента Eesti Energia
В Eesti Energia продолжается процесс реструктуризации: на данный момент вакантными в руководстве остаются три позиции.
  • KM
Content Marketing
  • 19.11.25, 13:21
До 50 000 € c фиксированной ставкой 12,9% в год
Конец года – горячая пора для многих кампаний: растущий спрос, сжатые сроки, плотные графики и необходимость быстро принимать важные решения. Именно в такие моменты дополнительное финансирование может сыграть решающую роль.

1
Эпицентр
  • 30.11.25, 12:33
Признанная предпринимательница построила успешный бизнес с тысячами клиентов. «Это не для слабых!»
2
Новости
  • 01.12.25, 08:54
Принесшая Эстонии миллионы инициатива пошла ко дну. «Держите его подальше от финансов»
3
ТОП
  • 29.11.25, 13:00
ТОП химической промышленности: компания из Кохтла-Ярве увеличила прибыль более чем в пять раз
4
Новости
  • 01.12.25, 12:17
Центристская партия и «Отечество» повысят детские пособия в столице
5
Новости
  • 29.11.25, 11:04
ФОТО: Skeleton открыл в Германии завод стоимостью 220 млн евро
6
Интервью
  • 01.12.25, 06:00
Глава Infortar: мы не кудахчем, что собираемся начать нести яйца

Биржа
  • 02.12.25, 13:41
Аналитик – о волатильности биткоина: если дрожат колени, этот класс активов не для вас
Новости
  • 02.12.25, 13:07
Enefit Green продает финский ветропарк за внушительную сумму
Новости
  • 02.12.25, 12:44
Калле Грюнталя лишили депутатской неприкосновенности
Новости
  • 02.12.25, 12:05
Спор с волостью завершен: американка строит в прибрежной деревне гигантский дом
Новости
  • 02.12.25, 11:35
ЕЦБ отказался поддержать «репарационный кредит» Украине за счет замороженных российских активов
Новости
  • 02.12.25, 10:18
Потребительские цены в ноябре выросли на 4,7 процента
Биржа
  • 02.12.25, 09:48
Coop Pank готовится к выкупу акций
Новости
  • 02.12.25, 08:58
Успешный промышленник хочет расширяться. Гросс завидует его смелости, а Тянак – целеустремленности

Основатель Эстонского центра морских инноваций Арго Сильдвеэ говорит, что пять лет вкладывал всю душу, чтобы вывести эстонцев на вершину мирового судостроения, однако теперь несколько предпринимателей обвиняют его в корыстных амбициях и махинациях.
Новости
  • 01.12.25, 08:54
Принесшая Эстонии миллионы инициатива пошла ко дну. «Держите его подальше от финансов»
«Капитала никогда не бывает достаточно», – говорит глава Infortar Мартти Талгре.
Интервью
  • 01.12.25, 06:00
Глава Infortar: мы не кудахчем, что собираемся начать нести яйца
«Money talks», – так прокомментировал сделку многолетний руководитель бывшей материнской компании порта Baltic Sea Bunkering Алексей Мюрисеп.
Эпицентр
  • 01.12.25, 15:31
Сделка с загвоздкой. Продавцам порта Палдиски предстоит уладить старые проблемы
Лучший ремесленный предприниматель года Марет Лехис.
Эпицентр
  • 30.11.25, 12:33
Признанная предпринимательница построила успешный бизнес с тысячами клиентов. «Это не для слабых!»
Бункеровочная компания, принадлежащая называемому палдиским магнатом Алексею Чульцу и российскому предпринимателю Сергею Пастерсу, обанкротилась.
Новости
  • 01.12.25, 17:05
Топливная компания Алексея Чульца обанкротилась
Лидер Центристской партии Михаил Кылварт.
Новости
  • 01.12.25, 12:17
Центристская партия и «Отечество» повысят детские пособия в столице
Строительные работы завершатся в ноябре 2027 года.
Биржа
  • 01.12.25, 11:25
Merko подписала контракт на 35 млн евро
председатель правления Storent Holding Андрис Павловс.
  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025