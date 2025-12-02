Enefit Green продает финский ветропарк за внушительную сумму
Enefit Green подписала договор о продаже находящегося в Финляндии ветропарка Толпанваара. Покупателем выступил фонд, входящий в состав канадской TD Asset Management, стоимость сделки составляет около 83 млн евро.
Бывший глава Enefit Green Юхан Агурайуя станет руководителем новой компании Enefit OÜ, объединяющей электроэнергетический бизнес Eesti Energia. Агурайуя получит в подчинение около 630 сотрудников, однако команды и их состав еще формируются.
Объявления о реструктуризации уже опубликованы: в двух дочерних компаниях Eesti Energia упраздняются в общей сложности 7 руководящих должностей, вместо них создаются 4 новые. Подать заявку могут и нынешние руководители.
