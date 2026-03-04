Назад 04.03.26, 13:44 Возвращение эстонцев с Ближнего Востока обойдется государству в 1000 евро на человека Возвращение эстонцев с Ближнего Востока обойдется государству примерно в 1000 евро на человека. По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, первый рейс вылетит из Омана завтра.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Foto: Liis Treimann

Билет для каждого пассажира стоит 400 евро, однако эта сумма не покрывает реальную стоимость перелета – разницу оплачивает Министерство иностранных дел. «Фактическая цена значительно выше… если бы государство не субсидировало перелет, билет стоил бы более 1400 евро, – сказал Цахкна. – Это довольно выгодный вариант возвращения домой».