Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,47%313,57
  • OMX Riga0,06%898,92
  • OMX Tallinn0,41%2 088,02
  • OMX Vilnius0,65%1 369,71
  • S&P 5000,27%6 834,91
  • DOW 30−0,04%48 481,53
  • Nasdaq 0,63%22 657,48
  • FTSE 1000,74%10 561,62
  • Nikkei 225−3,61%54 245,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,54
  • 04.03.26, 13:44

Возвращение эстонцев с Ближнего Востока обойдется государству в 1000 евро на человека

Возвращение эстонцев с Ближнего Востока обойдется государству примерно в 1000 евро на человека. По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, первый рейс вылетит из Омана завтра.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна.
  • Министр иностранных дел Маргус Цахкна.
  • Foto: Liis Treimann
Билет для каждого пассажира стоит 400 евро, однако эта сумма не покрывает реальную стоимость перелета – разницу оплачивает Министерство иностранных дел. «Фактическая цена значительно выше… если бы государство не субсидировало перелет, билет стоил бы более 1400 евро, – сказал Цахкна. – Это довольно выгодный вариант возвращения домой».
  KM
Sisuturundus
