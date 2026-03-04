Возвращение эстонцев с Ближнего Востока обойдется государству в 1000 евро на человека

Билет для каждого пассажира стоит 400 евро, однако эта сумма не покрывает реальную стоимость перелета – разницу оплачивает Министерство иностранных дел. «Фактическая цена значительно выше… если бы государство не субсидировало перелет, билет стоил бы более 1400 евро, – сказал Цахкна. – Это довольно выгодный вариант возвращения домой».
По словам Маргуса Цахкна, возвращение находящихся на Ближнем Востоке эстонцев зависит от того, удастся ли Эстонии найти местных авиаперевозчиков и туроператоров, которым разрешено выполнять рейсы в кризисной зоне.
В Абу-Даби и Дубае туристам из Эстонии покрывают дополнительные расходы на фоне закрытия воздушного пространства и отмены рейсов. Об этом сообщила вице-канцлер по юридическим и консульским вопросам Министерства иностранных дел Керли Вески.
