Финляндия снимает запрет на размещение ядерного оружия

По словам министра обороны Антти Хяккянена, правительство давно обещало снять ограничения, введенные под давлением Советского Союза.
Foto: Imago/Scanpix
«[Действующее] законодательство не отвечает потребностям Финляндии как члена НАТО», — заявил министр обороны Антти Хяккянен. Закон времен холодной войны запрещает размещение ядерного оружия на территории Финляндии при любых условиях.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что при необходимости Эстония готова разместить на своей территории ядерное оружие союзников по НАТО и не имеет доктрины, которая бы это исключала.
