Costco превзошла ожидания, но акции остались под давлением

После первого пробного камня с тарифами, который запустил на этой неделе президент США Дональд Трамп, по рынку пошли круги. Они хорошо обозначили ожидания и рыночные проекции на случай ужесточения торговой войны.
США определили новые приоритеты в экономике и торговле, которые обещают привлечь в Эстонию все больше инвестиций со стороны крупнейшей экономики мира и расширить возможности сотрудничества с эстонскими компаниями.
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.