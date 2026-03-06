Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,12%313,2
  • OMX Riga0,3%901,64
  • OMX Tallinn−0,05%2 086,94
  • OMX Vilnius−0,44%1 363,7
  • S&P 500−0,56%6 830,71
  • DOW 30−1,61%47 954,74
  • Nasdaq −0,26%22 748,99
  • FTSE 1000,13%10 427,03
  • Nikkei 2250,62%55 620,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,54
  • 06.03.26, 10:29

Costco превзошла ожидания, но акции остались под давлением

После завершения торгов в четверг американский ритейлер Costco опубликовал результаты за второй квартал, превзошедшие ожидания аналитиков как по выручке, так и по прибыли.
Несмотря на рост прибыли и выручки, акции Costco на послеторговой сессии оставались под давлением.
  Несмотря на рост прибыли и выручки, акции Costco на послеторговой сессии оставались под давлением.
  • Foto: David Zalubowski/AP/Scanpix
Несмотря на уверенные показатели, на послеторговой сессии акции все же ушли в минус: инвесторы оценивали отчетность и свежие новости о затяжном тарифном споре с правительством.
