    Олави Лепп: приватизируемые госпредприятия, вероятно, не заинтересуют иностранных инвесторов

    Глава Swedbank Eesti Олави Лепп.Фото: Liis Treimann

    План правительства по приватизации государственных долей в семи предприятиях может заинтересовать местных инвесторов, но иностранных инвесторов, скорее всего, отпугнет геополитическая неопределенность, считает глава Swedbank Eesti Олави Лепп.

    «В каждой компании всегда есть кто-то заинтересованный, – отметил Лепп в эфире Vikerraadio. – Иностранные инвесторы сейчас довольно сдержанны, в то время как местные инвесторы ищут возможности».
    В качестве причины отсутствия широкого интереса к Эстонии со стороны иностранных инвесторов Лепп назвал вопросы геополитической безопасности, пишет rus.err.ee.
    «Деньги в Эстонии есть. Пенсионные фонды восстановили стабильность, и очень хорошей возможностью для них была бы приватизация с точки зрения инвестирования в эстонские предприятия», – сказал Лепп.
    По его оценке, из опубликованного правительством списка наибольший интерес у инвесторов могут быть вызвать предприятия, связанные с Eesti Energia и Таллиннским портом.
    Напомним, ранее Министерство финансов сообщило, что правительство хочет полностью или частично приватизировать семь компаний и ликвидировать две госкомпании.
    Из государственных компаний предлагается приватизировать пять: AS Teede Tehnokeskus, AS Operail, AS Nordic Aviation Group, OÜ Transpordi Varahaldus. Кроме того, в AS Tallinna Sadam предлагается сократить участие государства до 51%, а две дочерние компании Eesti Energia AS ждет частичная приватизация, сообщили в министерстве. Ликвидированы будут два предприятия: AS Eesti Loots и AS Eesti Vanglatööstus.
    Подробнее со списком можно ознакомиться по ссылке.

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