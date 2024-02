Новости

dv.ee

Олави Лепп: приватизируемые госпредприятия, вероятно, не заинтересуют иностранных инвесторов

Глава Swedbank Eesti Олави Лепп. Фото: Liis Treimann

План правительства по приватизации государственных долей в семи предприятиях может заинтересовать местных инвесторов, но иностранных инвесторов, скорее всего, отпугнет геополитическая неопределенность, считает глава Swedbank Eesti Олави Лепп.

«В каждой компании всегда есть кто-то заинтересованный, – отметил Лепп в эфире Vikerraadio. – Иностранные инвесторы сейчас довольно сдержанны, в то время как местные инвесторы ищут возможности».

В качестве причины отсутствия широкого интереса к Эстонии со стороны иностранных инвесторов Лепп назвал вопросы геополитической безопасности, пишет rus.err.ee.

«Деньги в Эстонии есть. Пенсионные фонды восстановили стабильность, и очень хорошей возможностью для них была бы приватизация с точки зрения инвестирования в эстонские предприятия», – сказал Лепп.

По его оценке, из опубликованного правительством списка наибольший интерес у инвесторов могут быть вызвать предприятия, связанные с Eesti Energia и Таллиннским портом.

Напомним, ранее Министерство финансов сообщило, что правительство хочет полностью или частично приватизировать семь компаний и ликвидировать две госкомпании.

Из государственных компаний предлагается приватизировать пять: AS Teede Tehnokeskus, AS Operail, AS Nordic Aviation Group, OÜ Transpordi Varahaldus. Кроме того, в AS Tallinna Sadam предлагается сократить участие государства до 51%, а две дочерние компании Eesti Energia AS ждет частичная приватизация, сообщили в министерстве. Ликвидированы будут два предприятия: AS Eesti Loots и AS Eesti Vanglatööstus.