  • OMX Baltic0,14%318,2
  • OMX Riga−1,16%877,08
  • OMX Tallinn0,04%2 121,41
  • OMX Vilnius0,06%1 444,64
  • S&P 5000,29%7 230,12
  • DOW 30−0,31%49 499,27
  • Nasdaq 0,89%25 114,44
  • FTSE 100−0,14%10 363,93
  • Nikkei 2250,38%59 513,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%87,92
Трамп повысит пошлины на автомобили из ЕС до 25%

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении таможенных пошлин на легковые и грузовые автомобили, поставляемые из Евросоюза в США, до 25%. Он объяснил это тем, что ЕС якобы нарушает торговое соглашение с Вашингтоном. Решение может особенно болезненно ударить по немецкому автопрому.
«Я рад сообщить, что в связи с тем, что Европейский Союз не соблюдает наше полностью согласованное торговое соглашение, на следующей неделе я повышу пошлины на легковые и грузовые автомобили, ввозимые в Соединенные Штаты из Европейского Союза. Ставка тарифа будет повышена до 25 процентов», – написал Трамп в соцсети Truth Social в пятницу, 1 мая.
При этом президент США уточнил, что новые пошлины не будут распространяться на автомобили, произведенные на заводах в самих Соединенных Штатах, передает DW.
В сентябре 2025 года ЕС и США заключили всеобъемлющее торговое соглашение. Оно предусматривало ретроактивное снижение пошлин на европейский автомобильный экспорт с 27,5 до 15%. В свою очередь, Евросоюз обязался отменить тарифы на все американские промышленные товары и открыть рынок для широкого круга продукции из США, включая морепродукты, молочные товары, свинину и соевое масло.

Пока не ясно, на какие именно пункты соглашения ссылался Трамп, обвиняя ЕС в нарушениях.
Американский президент неоднократно обвинял Евросоюз в злоупотреблениях, указывая на значительный профицит торгового баланса ЕС с США по товарам. В Брюсселе в ответ заявляли, что Вашингтон игнорирует сильные позиции самих США в сфере услуг, где американская сторона имеет существенное преимущество, особенно в интернете.
Глава комитета Европарламента по торговле Бернд Ланге резко осудил объявленное Трампом повышение пошлин. «Этот последний шаг показывает, насколько ненадежна американская сторона. Так не поступают с близкими партнерами. Поведение Трампа недопустимо», – заявил он.
По словам Ланге, ЕС должен ответить «с предельной ясностью и решимостью, с позиции силы». Он подчеркнул, что Евросоюз соблюдает условия так называемого Шотландского соглашения и рассчитывает завершить соответствующее законодательное оформление в июне, тогда как США, по его словам, неоднократно нарушали договоренности.
Объявление о повышении пошлин последовало вскоре после резкой критики Трампом канцлера Германии Фридриха Мерца. 30 апреля Трамп потребовал от Мерца сосредоточиться на завершении войны в Украине, а не «вмешиваться» в политику в отношении Ирана, и призвал его «привести в порядок свою разваливающуюся страну».
Это произошло после того, как Мерц раскритиковал Трампа за отсутствие стратегии в войне против Ирана и потребовал прекратить войну, поскольку она имеет серьезные негативные последствия для экономики Германии.
Германия является крупнейшим в ЕС поставщиком автомобилей на американский рынок и, вероятно, окажется одной из наиболее пострадавших от новых тарифов.
