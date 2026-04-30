«Я в восторге!»: Лев Долгачев заработал на акциях Alphabet $7000 за неделю

Инвестор Лев Долгачев купил акции Alphabet за пять дней до публикации результатов компании, потому что ему нравится языковая модель Google Gemini. Покупка оправдала себя: сильные результаты Alphabet перед началом сегодняшних торгов подняли акции более чем на 7%.
«Я купил акции Alphabet, потому что я в восторге от платной версии Google Gemini», – объяснил Лев Долгачев покупку акций.
