Производство яиц в Эстонии выросло, но потребление снизилось

Министр финансов Юрген Лиги заявил, что снижение налога с оборота на продукты питания было бы для Эстонии слишком дорогим и неэффективным шагом. По его словам, в нынешней бюджетной ситуации страна не может позволить себе такую меру, даже несмотря на сильное общественное ожидание.