Назад 10.04.26, 17:00 Делов-то: венграм все по Орбану, а бензин дорожает! Инъекции социализма в ЕС? В Ида-Вирумаа ударными темпами учат эстонский язык или это только так кажется? Венгрия на развилке между Орбаном и baby-Орбаном, а бензин дорожает, заставляя министров копать себе политическую могилу. Обсуждаем новости недели в подкасте «Деловых ведомостей».

Интрига: переизберут ли Орбана? Соцопросы говорят, что нет. А вдруг? Алексей Шишкин побывал в Венгрии и делится впечатлениями.

Foto: искусственный интеллект

В студии «Делов-то!» биржевой редактор Дмитрий Фефилов, журналисты Ярослав Тавгень и Алексей Шишкин.

Организации транспортного, логистического и топливного секторов молят правительство и Рийгикогу временно снизить акциз на дизельное топливо до минимального уровня, разрешенного в Европейском Союзе. Министр финансов Юрген Лиги настаивает – потребителям это не поможет, а бюджет подкосит на 50 млн. Кто прав и можно ли остаться капиталистом в Европейском Союзе, где национальные дотации стали популярной мерой?

В Ида-Вируском центре профессионального образования (IVKHK) завершился интенсивный курс эстонского языка. Тестирование показало, что необходимое для дальнейшей учебы количество баллов набрали чуть более 15% учащихся. Предсказуемо невысокий процент – не показатель провала, а скорее фиксация первых скромных успехов, говорят в студии. Журналисты терзают термин «интенсивный».

Долгосрочной проблемой остается безработица среди молодых людей в возрасте 15-24 лет, которая с момента кризиса, вызванного коронавирусом, держится на уровне около 20%. Что делать? Учить эстонский язык, говорят в студии. Еще один вариант – уезжать. Может и вовсе расселить всех молодых нарвитян в Тюри и Пайде?

Виктор Орбан на распутье. 12 апреля в Венгрии решающие парламентские выборы, и главный бунтарь ЕС, кажется, может потерять премьерский пост. Что об этом думают жители Будапешта? Путевыми впечатлениями делится Алексей Шишкин.