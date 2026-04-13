Суттер: Eesti Energia может столкнуться с нехваткой сланца

Бывший глава Eesti Energia Хандо Суттер заявил, что у компании могут возникнуть проблемы с обеспечением сланцем после продажи VKG прав на добычу на месторождении «Уус-Кивиыли», которое он назвал критически важным для нового завода по производству сланцевого масла.
По словам Суттера, сделка с государственным стратегическим ресурсом осталась неясной и прошла без публичного обсуждения. Он отметил, что «компания Eesti Energia должна сообщить, какой у нее план по обеспечению гарантированной добычи сланца», поскольку сейчас этого плана общество не видит, передает rus.err.ee.
Суттер напомнил, что в условиях холодной зимы и высокого спроса на электроэнергию Eesti Energia может понадобиться значительный объем сланца для поддержания энергоснабжения. По его оценке, если карьер в Нарве будет закрыт, а альтернативных источников не останется, компании будет сложно одновременно обеспечивать и производство электроэнергии, и выпуск сланцевого масла.
Он также подчеркнул, что месторождение «Уус-Кивиыли» следует рассматривать не только как объект сделки, но и как важный сырьевой ресурс с высокой стоимостью для экономики. Ранее Eesti Energia добивалась права на добычу на этом участке, однако в итоге передала весь участок VKG. Компания планирует открыть шахту в июне, а запасов сланца там, по расчетам, хватит до 2058 года.
