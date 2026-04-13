Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,12%316,1
  • OMX Riga0,68%887,46
  • OMX Tallinn0,42%2 106,28
  • OMX Vilnius−0,49%1 405,36
  • S&P 5000,08%6 822,22
  • DOW 30−0,51%47 669,82
  • Nasdaq 0,36%22 985,16
  • FTSE 100−0,17%10 582,96
  • Nikkei 225−0,74%56 502,77
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%89,21
  • OMX Baltic0,12%316,1
  • OMX Riga0,68%887,46
  • OMX Tallinn0,42%2 106,28
  • OMX Vilnius−0,49%1 405,36
  • S&P 5000,08%6 822,22
  • DOW 30−0,51%47 669,82
  • Nasdaq 0,36%22 985,16
  • FTSE 100−0,17%10 582,96
  • Nikkei 225−0,74%56 502,77
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%89,21
  • 13.04.26, 16:07

Суттер: Eesti Energia может столкнуться с нехваткой сланца

Бывший глава Eesti Energia Хандо Суттер заявил, что у компании могут возникнуть проблемы с обеспечением сланцем после продажи VKG прав на добычу на месторождении «Уус-Кивиыли», которое он назвал критически важным для нового завода по производству сланцевого масла.
Бывший глава Eesti Energia Хандо Суттер.
  
  • Foto: Raul Mee
По словам Суттера, сделка с государственным стратегическим ресурсом осталась неясной и прошла без публичного обсуждения. Он отметил, что «компания Eesti Energia должна сообщить, какой у нее план по обеспечению гарантированной добычи сланца», поскольку сейчас этого плана общество не видит, передает rus.err.ee.
Суттер напомнил, что в условиях холодной зимы и высокого спроса на электроэнергию Eesti Energia может понадобиться значительный объем сланца для поддержания энергоснабжения. По его оценке, если карьер в Нарве будет закрыт, а альтернативных источников не останется, компании будет сложно одновременно обеспечивать и производство электроэнергии, и выпуск сланцевого масла.
Он также подчеркнул, что месторождение «Уус-Кивиыли» следует рассматривать не только как объект сделки, но и как важный сырьевой ресурс с высокой стоимостью для экономики. Ранее Eesti Energia добивалась права на добычу на этом участке, однако в итоге передала весь участок VKG. Компания планирует открыть шахту в июне, а запасов сланца там, по расчетам, хватит до 2058 года.

Похожие статьи

Около 70 человек продолжат работать на карьере Narva – они будут заниматься деятельностью, связанной с его закрытием и рекультивацией. Эти работы продлятся до 2029 года.
  • 31.03.26, 11:34
Eesti Energia закрывает карьер Narva и сокращает 100 человек
добавлен комментарий профсоюза
Член правления Enefit Industry Ханнес Рейнула отмечает, что хотя сланец не спасет Эстонию от подорожания топлива, свою лепту в энергетическую безопасность страны топливо из него все-таки вносит.
  • 24.03.26, 06:00
Сланцевый противовес сломан: почему не выйдет обеспечить заправки Эстонии дешевым бензином в XXI веке?
По словам Роберта Китта, холодная погода не оказывает заметного влияния на маржу Utilitas, однако компания не хотела широко использовать работающие на дорогом топливе газовые станции.
  • 25.02.26, 15:52
Из-за морозов Utilitas пришлось запустить дорогие газовые станции
Сланцевая промышленность в довоенной Эстонии работала как на местные нужды так и на экспорт. Бензин из сланцевого масла добирался в том числе до бензобаков автомобилей жителей страны. На фото вагон-памятник Riigi Põlevkivitööstuse, цистерна государственного концерна второй половины 1930-х годов рядом с главным зданием VKG в Кохтла-Ярве.
  • 20.03.26, 06:00
Вонь отечества: как бензин из эстонского сланца помогал сдерживать цены на заправках
Глава Forus Takso Тийт Изоп
  • KM
  • 25.03.26, 15:00
Глава Forus Takso: корпоративному клиенту, помимо приложения, нужно и персональное обслуживание

