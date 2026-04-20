Estateguru требует банкротства фирм литовского бизнесмена
Зарегистрированная в Эстонии краудфандинговая платформа Estateguru добивается в суде банкротства литовских компаний-застройщиков. Заседание, которое должно было состояться на прошлой неделе, перенесено на конец месяца.
На месте исторического комплекса зданий в историческом центре Вильнюса должен был появиться жилой дом площадью 6500 квадратных метров.
Foto: Vladimir Ivanov, Verslo Žinios
Estateguru обратилась в литовский суд с заявлением о возбуждении процедуры банкротства в отношении компаний Deifakta и Oskierku Rumai, принадлежащих бизнесмену Лаймутису Пинкявичюсу, сообщает Verslo Žinios.
