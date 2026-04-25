25.04.26, 13:32 Норвегия запретит соцсети детям младше 16 лет Правительство Норвегии планирует до конца 2026 года внести в парламент законопроект, который запретит детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями. Об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере.

Иллюстративное фото.

Foto: Arsenii Palivoda

Как говорится в сообщении правительства Норвегии, опубликованном в пятницу, 24 апреля, новые правила должны установить возрастной порог для доступа к социальным сетям, передает DW.

«Мы внедряем это законодательство, потому что хотим, чтобы детство оставалось детством. Игры, дружба и повседневная жизнь не должны быть захвачены алгоритмами и экранами. Это важная мера для защиты цифровой жизни детей», – заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере из Рабочей партии.

Планируется, что ограничение будет переставать действовать 1 января того года, когда ребенку должно исполниться 16 лет. Ответственность за соблюдение возрастного ограничения власти намерены возложить на сами технологические компании. Министр по вопросам цифровизации и государственного управления Карианне Тунг заявила, что ожидает от компаний обеспечения соблюдения новых правил.

Статья продолжается после рекламы

Министр по делам детей и семей Норвегии Лене Вогслид отметила, что похожие меры рассматривают несколько европейских стран, включая Францию, Данию, Испанию и Португалию. Она также заявила, что ЕС демонстрирует поддержку более жесткого регулирования этой сферы. «Мы находимся в авангарде в Европе и намерены оставаться там», – сказала министр.

Подобные ограничения уже вводятся или обсуждаются и в других странах. В декабре 2025 года доступ к большинству социальных сетей заблокировали для пользователей младше 16 лет в Австралии. В январе 2026 года власти Великобритании сообщили, что рассматривают различные меры для защиты детей в интернете, включая запрет соцсетей для несовершеннолетних.

В феврале премьер-министр Испании Педро Санчес также анонсировал запрет на доступ к соцсетям для детей младше 16 лет. «Платформы будут обязаны внедрить эффективные системы проверки возраста – не просто для галочки, а реальные барьеры, которые работают», – подчеркнул он.

В том же месяце за введение возрастного ценза для пользователей соцсетей выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Ранее его партнеры по правящей коалиции из Социал-демократической партии Германии предлагали полностью запретить соцсети детям младше 14 лет и создать специальные версии платформ для подростков младше 16 лет.