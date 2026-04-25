Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,32%316,86
  • OMX Riga0,09%888,82
  • OMX Tallinn−0,11%2 112,12
  • OMX Vilnius1%1 438,71
  • S&P 5000,8%7 165,08
  • DOW 30−0,16%49 230,71
  • Nasdaq 1,63%24 836,6
  • FTSE 100−0,75%10 379,08
  • Nikkei 2250,97%59 716,18
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,14
Норвегия запретит соцсети детям младше 16 лет

Правительство Норвегии планирует до конца 2026 года внести в парламент законопроект, который запретит детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями. Об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере.
Как говорится в сообщении правительства Норвегии, опубликованном в пятницу, 24 апреля, новые правила должны установить возрастной порог для доступа к социальным сетям, передает DW.
«Мы внедряем это законодательство, потому что хотим, чтобы детство оставалось детством. Игры, дружба и повседневная жизнь не должны быть захвачены алгоритмами и экранами. Это важная мера для защиты цифровой жизни детей», – заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере из Рабочей партии.
Планируется, что ограничение будет переставать действовать 1 января того года, когда ребенку должно исполниться 16 лет. Ответственность за соблюдение возрастного ограничения власти намерены возложить на сами технологические компании. Министр по вопросам цифровизации и государственного управления Карианне Тунг заявила, что ожидает от компаний обеспечения соблюдения новых правил.

Статья продолжается после рекламы

Министр по делам детей и семей Норвегии Лене Вогслид отметила, что похожие меры рассматривают несколько европейских стран, включая Францию, Данию, Испанию и Португалию. Она также заявила, что ЕС демонстрирует поддержку более жесткого регулирования этой сферы. «Мы находимся в авангарде в Европе и намерены оставаться там», – сказала министр.
Подобные ограничения уже вводятся или обсуждаются и в других странах. В декабре 2025 года доступ к большинству социальных сетей заблокировали для пользователей младше 16 лет в Австралии. В январе 2026 года власти Великобритании сообщили, что рассматривают различные меры для защиты детей в интернете, включая запрет соцсетей для несовершеннолетних.
В феврале премьер-министр Испании Педро Санчес также анонсировал запрет на доступ к соцсетям для детей младше 16 лет. «Платформы будут обязаны внедрить эффективные системы проверки возраста – не просто для галочки, а реальные барьеры, которые работают», – подчеркнул он.
В том же месяце за введение возрастного ценза для пользователей соцсетей выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Ранее его партнеры по правящей коалиции из Социал-демократической партии Германии предлагали полностью запретить соцсети детям младше 14 лет и создать специальные версии платформ для подростков младше 16 лет.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Глава компании Meta Марк Цукерберг покидает здание суда в Лос-Анджелесе после показаний по иску о зависимости от соцсетей в феврале 2026 года.
  • 26.03.26, 17:08
Google и Meta обязали выплатить $6 млн по делу о зависимости от соцсетей
Андреюс Трофимовас, глава Aventus Group
  • KM
  • 20.04.26, 09:00
Стало известно, кто стал финтех-руководителем года в Европе

Самые читаемые

1
Новости
  • 23.04.26, 18:07
Эстонский руководитель покупает у датчан бизнес по импорту Honda
2
Новости
  • 23.04.26, 16:37
Расходы в десятки миллионов евро: Eesti Energia оплачивает схему поддержки мелких производителей в Литве
3
Новости
  • 23.04.26, 17:16
Cinamon выселили из T1 из-за шестизначного долга. Глава кинотеатра: я разочарован
4
Эпицентр
  • 23.04.26, 06:00
«Попытка враждебного захвата». Российский бизнесмен требует банкротства кредитного бизнеса Арле Мельдера
5
Новости
  • 19.04.26, 13:08
Страны Балтии запретят Фицо использовать свое воздушное пространство при перелете в Москву 9 мая
6
Новости
  • 19.04.26, 12:45
От первых заработков в 13 лет до люксовых брендов: увлечение, которое превратилось в дело жизни

Последние новости

Mнения
  • 25.04.26, 15:29
Игорь Рытов: зарплаты эстонских руководителей слишком низкие
Биржа
  • 25.04.26, 15:20
Акции Intel резко взлетели
Новости
  • 25.04.26, 14:44
Из розничной торговли – в гостиничный бизнес. Новый руководитель отеля Viru намерен за пару лет вывести его из убытка
Новости
  • 25.04.26, 13:32
Норвегия запретит соцсети детям младше 16 лет
Биржа
  • 25.04.26, 12:11
Hepsor выплатит всю прибыль за прошлый год в виде дивидендов
Новости
  • 25.04.26, 11:28
Стальнухин объяснил кризис власти в Нарве итогами выборов
Инвестор Тоомас
  • 24.04.26, 19:00
Инвестор Тоомас: Лыхмус моему сну не мешает – как акционер LHV я сплю спокойно
Новости
  • 24.04.26, 18:14
Tele2 получила в Эстонии рекордную прибыль. «Акционеры ждут эффективности»

Сейчас в фокусе

«Текучка должна быть, иначе организация просто стареет, засоряется, загнивает», – говорит Райн Лыхмус. По его словам, работников, за которых стоит держаться всеми силами, немного.
Новости
  • 24.04.26, 08:37
Райн Лыхмус разозлил общественность. «Он имеет право делать ровно то, что хочет»
Глава сети кинотеатров Cinamon Андач Багиоглу заявил, что разочарован решением центра T1. Что делать дальше, компания еще обсуждает.
Новости
  • 23.04.26, 17:16
Cinamon выселили из T1 из-за шестизначного долга. Глава кинотеатра: я разочарован
Среди инвестиционных порталов с небольшими комиссиями у инвесторов популярны Interactive Brokers и отечественный Lightyear. На фото основатель Lightyear Мартин Сокк.
Биржа
  • 24.04.26, 14:54
Дешевые брокеры наступают: ошибка при переносе портфеля может съесть годы прибыли
Совладелец Bigbank Парвел Пруунсильд.
Новости
  • 24.04.26, 12:59
Совладелец Bigbank требует от Telia миллион евро за передачу данных КаПо
Прошло двадцать лет, и Тыну Вахтель по-прежнему занимается Honda, но теперь уже как владелец компании-импортера.
Новости
  • 23.04.26, 18:07
Эстонский руководитель покупает у датчан бизнес по импорту Honda
Coop Pank в течение многих лет предоставлял лизинг местной фирме JMV. В прошлом году банк потребовал вернуть автомобили. Их собирали на площадке Autowelt недалеко от Таллинна.
Новости
  • 24.04.26, 11:46
НТД выиграл в суде против чешского автобизнеса JMV
Вышли свежие данные опросов.
Mнения
  • 24.04.26, 16:54
Делов-то: без незаменимой уборщицы загнется бизнес LHV, центристы – снова на коне и при козырях
В 2025 году покупатели приобрели в торговой сети в общей сложности 21,4 миллиона килограммов фруктов и овощей, из которых самыми популярными были бананы, арбузы и развесной картофель. За первые три месяца этого года уже продано более 5 миллионов килограммов свежих плодов.
  • KM
Content Marketing
  • 24.04.26, 08:58
«Фруктовая пятница» в Selver каждую неделю дарит скидку 15% на свежие товары

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026