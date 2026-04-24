Назад БИРЖА

25.04.26, 12:11 Hepsor выплатит всю прибыль за прошлый год в виде дивидендов Правление девелопера Hepsor, чьи акции торгуются на Таллиннской бирже, предложило в 2026 году направить чуть более миллиона евро из прибыли прошлых периодов на дивиденды акционерам.

С осени 2025 года новым руководителем Hepsor стал Мартти Красс, который перенял эстафету у многолетнего руководителя Хенри Лакса.

Foto: Andras Kralla

Из опубликованного в пятницу биржевого сообщения следует, что компания планирует выплатить дивиденды в размере 0,27 евро на акцию, что, исходя из цены акции в последний торговый день 2025 года, дает дивидендную доходность 4,3%. Всего в виде дивидендов будет выплачено 1,056 млн евро.