19.04.26, 12:45 От первых заработков в 13 лет до люксовых брендов: увлечение, которое превратилось в дело жизни Лаура Раннавяли – одна из самых известных создательниц контента в Эстонии, которая работает в соцсетях уже почти десять лет. Молодая предпринимательница рассказывает, как публичная жизнь повлияла на нее и насколько просто сегодня молодому человеку начать самостоятельную жизнь.

Лаура Раннавяли советует и другим молодым людям найти то, что им по-настоящему нравится. По ее словам, в юности важно стараться во всем, что ты делаешь.

20-летняя Лаура Раннавяли занимается созданием контента почти половину своей жизни и за это время собрала сотни тысяч подписчиков. Среди ее партнеров – всемирно известные компании, например, бьюти-подразделение французского люксового модного дома Yves Saint Laurent – YSL Beauty, и сейчас именно создание контента приносит ей доход.

Но в первую очередь Лаура называет себя скорее студенткой, а не создательницей контента. Она учится в Балтийской школе кино, медиа и искусств по специальности «кроссмедиа», которая объединяет создание аудиовизуального контента и медиаэкономику. Лаура выбрала это направление, потому что оно поддерживает уже начатый ею путь.