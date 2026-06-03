Сельскохозяйственный сектор уже несколько лет работает в убыток. «Без субсидий вообще невозможно что-либо производить»

«Без субсидий вообще невозможно что-либо производить», – призналась адвокат Triniti Сийм Марипуу.
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По словам адвоката Triniti Сийма Марипуу, сейчас рынок как будто искажен. «Без субсидий вообще невозможно что-либо производить. Если посмотреть на последние два года, то даже с учетом субсидий весь сельскохозяйственный сектор Эстонии был в минусе», – сказал он.
По словам руководителя направления сельскохозяйственной политики Сельскохозяйственно-торговой палаты Антса-Ханнеса Вийра, причин можно назвать несколько. «Одна из причин в том, что погода и климат изменились», – пояснил Вийра.
В передаче также говорили о сокращении человеческого капитала, семейных фермах и мотивации молодых людей перенимать управление. «Молодым сейчас действительно сложно что-то перенять или с чего-то начать, но это не невозможно», – отметил Вийра.
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«Фермеры – оптимисты. Несмотря ни на что, люди работают в полях, и животноводство продолжает функционировать», – добавил он.