eAgronom делает ставку на углеродные кредиты: фермеры могут заработать на здоровье почвы
Одна из ключевых тем будущего в сельском хозяйстве – здоровье почвы. Эстонская компания eAgronom уделяет этому направлению все больше внимания, связывая его не только с климатическими целями, но и с устойчивостью фермерских хозяйств.
Когда речь идет об углеродных кредитах, вопрос не только в том, чтобы фермер мог получить дополнительный доход, но и в том, как сделать сельское хозяйство более устойчивым к засухе, избытку влаги и обеднению почвы.
Swedbank выступил ведущим инвестором и вложил 4 млн евро в стартап eAgronom, который занимается созданием углеродных кредитов на основе устойчивого сельского хозяйства. Общий размер инвестиционного раунда составил около 10 миллионов евро.
