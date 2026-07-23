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Google оштрафовали на рекордные 890 млн евро

Европейская комиссия оштрафовала американскую компанию Google на 890 млн евро за несоблюдение закона о цифровых рынках (DMA). По оценке регулятора, компания предоставляет необоснованные преимущества собственным сервисам в результатах поиска. Решение было опубликовано на сайте Еврокомиссии в четверг, 23 июля.
Google оштрафовали на рекордные 890 млн евро
  • Foto: Below the Sky
ЕК пришла к выводу, что Google отдает предпочтение своим сервисам, включая магазины, отели, транспортные и информационные ресурсы, по сравнению с предложениями сторонних компаний в Google Search, передает DW.
«Google более заметно отображает собственные сервисы в результатах поиска, в том числе в верхней части страницы или используя улучшенные визуальные элементы и фильтры, в то время как аналогичные сторонние сервисы не так заметны», – говорится в сообщении Еврокомиссии.
Еще одно нарушение, по мнению Брюсселя, связано с ограничениями для разработчиков приложений. Как заявила ЕК, Google не позволяет им бесплатно информировать клиентов об альтернативных, зачастую более дешевых предложениях и направлять пользователей для совершения покупок на сайты или в другие магазины приложений.
В Еврокомиссии также утверждают, что «Google запрещает разработчикам приложений общаться и продвигать предложения, а также заключать договоры с пользователями в каналах распространения по их выбору, включая сторонние магазины приложений».
Штраф в размере 890 млн евро стал крупнейшим из назначенных в рамках закона о цифровых рынках. В прошлом году Еврокомиссия оштрафовала Meta на 200 млн евро, а Apple – на 500 млн евро.
Google предоставили 60 дней для выполнения требований регулятора. В противном случае компании могут назначить периодические штрафные выплаты в размере до 5% ее общего мирового оборота.
В Еврокомиссии отметили, что после «конструктивного диалога» Google начала тестировать изменения в способах представления собственных сервисов. «Комиссия будет отслеживать внедрение этих решений, которые представляют собой существенный прогресс в направлении соблюдения требований», – заявили в Брюсселе.
В Google решение Еврокомиссии раскритиковали. Компания считает, что выполнение требований регулятора приведет к ухудшению качества ее продуктов. По словам курирующего международную деятельность Google Кента Уокера, компании пришлось бы отказаться от функций поиска в реальном времени и демонтировать системы безопасности в Google Play.
«Это не честная конкуренция», – заявил Уокер.
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