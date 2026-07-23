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Геологи отправятся в Йыгевамаа на поиски строительных полезных ископаемых

Министерство климата поручило Геологической службе Эстонии изучить распространение, добычу и использование строительных полезных ископаемых в уезде Йыгева.
Бурение скважины.
  • Бурение скважины.
  • Foto: Jekaterina Nezdoli / Eesti Geoloogiateenistus
В ходе исследования оценят масштабы распространения и добычи строительных полезных ископаемых, а также устойчивость их снабжения в уезде Йыгева. Согласно реестру полезных ископаемых, здесь учтены пять видов строительного сырья: известняк, доломит, песок, гравий и глина.
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