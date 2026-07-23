Геологи отправятся в Йыгевамаа на поиски строительных полезных ископаемых

Foto: Jekaterina Nezdoli / Eesti Geoloogiateenistus
В ходе исследования оценят масштабы распространения и добычи строительных полезных ископаемых, а также устойчивость их снабжения в уезде Йыгева. Согласно реестру полезных ископаемых, здесь учтены пять видов строительного сырья: известняк, доломит, песок, гравий и глина.
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Старейшина волости Раквере Майдо Нылвак после встречи с руководством Геологической службы Эстонии пришел к выводу, что Закон о недрах необходимо изменить. Поскольку позиция службы остается непреклонной, в качестве крайней меры он не исключил и обращения в Государственный суд.
Геологическая служба Эстонии сообщила общественности, что добыча фосфоритов не состоится, но в то же время она недовольна общей планировкой Раквереской волости, который, по ее мнению, ухудшает сохранность месторождений как пригодных для разработки.
Представьте себе прекрасный летний день: после напряженного рабочего дня вы, наконец, оказываетесь на одном из живописных эстонских пляжей. Температура морской воды едва достигает 18 градусов, но вы как закаленный предприниматель знаете, что смелость города берет, и без долгих раздумий бросаетесь в воду.