Оппоненты раскритиковали спектакль «Отечества» вокруг президентских выборов. «От них исход выборов не зависит»
Встреча бывшего командующего Кайтселийтом генерала-майора Рихо Юхтеги с «Отечеством» оживила президентскую гонку. Оппоненты партии считают, что таким образом она прежде всего пытается привлечь к себе внимание перед выборами в Рийгикогу.
«С партиями я не разговаривал. “Отечество” стала первой партией, которая пригласила меня на встречу», – сказал Рихо Юхтеги в интервью Äripäev.
Foto: Andres Putting/Delfi Meedia/Scanpix
Среди возможных кандидатов в президенты в публичном пространстве назывались канцлер права Юлле Мадизе, генерал-майор запаса Рихо Юхтеги, депутат Рийгикогу Март Хельме, канцлер Министерства иностранных дел Йонатан Всевиов, высокопоставленная европейская чиновница Майве Руте, а в последнее время – пианист и руководитель фортепианной фабрики Estonia Индрек Лауль.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Представьте себе прекрасный летний день: после напряженного рабочего дня вы, наконец, оказываетесь на одном из живописных эстонских пляжей. Температура морской воды едва достигает 18 градусов, но вы как закаленный предприниматель знаете, что смелость города берет, и без долгих раздумий бросаетесь в воду.