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Оппоненты раскритиковали спектакль «Отечества» вокруг президентских выборов. «От них исход выборов не зависит»

Встреча бывшего командующего Кайтселийтом генерала-майора Рихо Юхтеги с «Отечеством» оживила президентскую гонку. Оппоненты партии считают, что таким образом она прежде всего пытается привлечь к себе внимание перед выборами в Рийгикогу.
«С партиями я не разговаривал. “Отечество” стала первой партией, которая пригласила меня на встречу», – сказал Рихо Юхтеги в интервью Äripäev.
  • «С партиями я не разговаривал. “Отечество” стала первой партией, которая пригласила меня на встречу», – сказал Рихо Юхтеги в интервью Äripäev.
  • Foto: Andres Putting/Delfi Meedia/Scanpix
Среди возможных кандидатов в президенты в публичном пространстве назывались канцлер права Юлле Мадизе, генерал-майор запаса Рихо Юхтеги, депутат Рийгикогу Март Хельме, канцлер Министерства иностранных дел Йонатан Всевиов, высокопоставленная европейская чиновница Майве Руте, а в последнее время – пианист и руководитель фортепианной фабрики Estonia Индрек Лауль.
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