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Литва готовит план на случай сокращения рейсов или ухода airBaltic

Министерство транспорта Литвы разрабатывает план действий на случай, если латвийская авиакомпания airBaltic сократит число рейсов или полностью уйдет с литовского рынка. Об этом сообщил министр транспорта Юрас Таминскас на фоне ухудшения финансового положения перевозчика.
Литва готовит план на случай сокращения рейсов или ухода airBaltic
  • Foto: Renatas Repcinskas
«Это было бы очень неприятно и, действительно, даже в краткосрочной перспективе стало бы определенным потрясением, если бы airBaltic прекратила полеты, однако в настоящее время мы управляем рисками», – сказал Таминскас агентству BNS в четверг в Клайпеде.
По словам министра, на следующей неделе он встретится с руководством компании Lietuvos oro uostai, управляющей аэропортами страны. Стороны обсуждают меры краткосрочного реагирования на возможное сокращение маршрутной сети airBaltic или прекращение ее деятельности в Литве.
При этом Таминскас призвал не делать преждевременных выводов о будущем авиакомпании. «Нельзя хоронить airBaltic, пока она еще жива», – заявил он, отметив, что перевозчик продолжает выполнять рейсы и обеспечивать запланированные операции.
airBaltic выполняет рейсы из всех трех международных аэропортов Литвы – Вильнюса, Каунаса и Паланги. В мае стало известно, что компания отменила запланированные на летний сезон рейсы между Вильнюсом и Краковом.
Финансовые трудности перевозчика вызывают обеспокоенность и в Эстонии, где airBaltic является одной из ключевых авиакомпаний. Перевозчик базирует в Таллинне четыре самолета и в течение года выполняет рейсы примерно по 25 направлениям. На ряде маршрутов, включая полеты в Амстердам, Париж, Брюссель, Женеву, Мюнхен, Вильнюс и Ригу, airBaltic остается единственным оператором.
Власти Эстонии ранее заявляли, что в случае ухода авиакомпании приоритетом станет сохранение сообщений с крупнейшими европейскими узловыми аэропортами. Для поддержки необходимых маршрутов могут использоваться субсидии, помогающие перевозчикам открывать новые направления, увеличивать частоту полетов и сохранять существующие линии. Возможность приобретения Эстонией доли в airBaltic при этом не рассматривается.
В начале июля министр финансов Латвии Марис Кучинскис заявил, что из-за финансовых трудностей airBaltic, вероятно, придется сократить масштабы деятельности. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс также отмечал, что авиакомпания нуждается в дополнительном финансировании. По его словам, переговоры ведутся с тремя потенциальными инвесторами.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило рейтинги airBaltic и выпущенных ею облигаций на пересмотр с негативным прогнозом. По состоянию на конец марта собственный капитал компании был отрицательным и составлял около 249 млн евро. Дополнительную нагрузку создает облигационный заем на 380 млн евро с процентной ставкой 14,5%.
В 2025 году оборот концерна airBaltic вырос на 4,2%, до 779,3 млн евро. Чистый убыток составил 44,34 млн евро – в 2,7 раза меньше, чем годом ранее. За год компания перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше показателя 2024 года.
Латвийскому государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, немецкой Lufthansa – 10%, компании Aircraft Leasing 1 финансового инвестора Ларса Туссена – 1,62%. Оставшиеся 0,01% акций находятся у других владельцев.
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