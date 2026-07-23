Норвежский энергоконцерн Equinor резко увеличил прибыль

Во втором квартале этого года Equinor получила 4,8 млрд долларов чистой прибыли, тогда как за тот же период прошлого года она составила 1,3 млрд долларов.
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Скорректированная прибыль Equinor до налогообложения во втором квартале достигла 11,48 млрд долларов. Годом ранее компания заработала 6,54 млрд долларов. Результат оказался немного выше среднего прогноза аналитиков в 11,37 млрд долларов.
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