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Oma Ehitaja лишилась половины оборота и ушла в убыток

Оборот строительной компании Oma Ehitaja, входящей в девелоперский концерн Oma Grupp, в прошлом году сократился вдвое. Мажоритарный владелец также получил от концерна 500 000 евро дивидендов.
Oma Ehitaja лишилась половины оборота и ушла в убыток
  • Foto: Liis Treimann
Оборот Oma Ehitaja в 2025 году составил почти 12,5 млн евро, а чистый убыток – 0,55 млн евро. Годом ранее эти показатели составляли соответственно 22,1 млн евро и 1 млн евро чистой прибыли.
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