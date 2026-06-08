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Уускюла: позитивные сигналы экономики могут привести к оживлению на рынке труда

Если экономические перспективы слегка позитивны, то со временем это дойдет и до рынка труда, и можно будет ожидать роста числа свободных рабочих мест, отметил главный экономист Luminor Ленно Уускюла.
Эксперт по макроэкономике Ленно Уускюла видит на рынке труда позитивные признаки.
  • Эксперт по макроэкономике Ленно Уускюла видит на рынке труда позитивные признаки.
  • Foto: Liis Treimann
«Сейчас же рынок труда в плане движения скорее занимает выжидательную позицию и наблюдает, что будет происходить дальше», – заявил Ленно Уускюла по поводу сегодняшней статистики.
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