Уускюла: позитивные сигналы экономики могут привести к оживлению на рынке труда

Число безработных заметно сократилось как по сравнению с пиком начала года, так и по сравнению с первым кварталом прошлого года. Аналитики при этом уверены, что причина этому далеко не радостная – люди просто уходят с рынка труда.
По данным Департамента статистики, в первом квартале 2026 года уровень безработицы в Эстонии составил 7,1%, уровень занятости – 68%, а уровень участия в рабочей силе – 73,2%. По сравнению с первым кварталом прошлого года ситуация на рынке труда улучшилась, однако по сравнению с предыдущим кварталом показатели стали слабее.
На Хийумаа скоро начнется сезон цветения лаванды, и на Лавандовой ферме идут последние приготовления к самому красивому времени лета. 27 июня ферма вновь откроется для гостей, параллельно продолжается поиск новых хозяев — людей, готовых с душой продолжить развитие этого уникального места и вывести его на следующий этап.