Uber сократил 10% сотрудников службы поддержки клиентов из-за искусственного интеллекта

В последние годы на рынке труда заметен тренд на массовые сокращения, особенно в технологическом секторе, что отчасти связано с развитием искусственного интеллекта. Такая же тенденция наблюдается и в Литве.
Людей повально увольняют, заменяя на искусственный интеллект. Мы на грани входа в эру, когда все лишатся работы, поскольку все делать за них будет компьютер. Скорость распространения этого мифа ужасает, ибо реальность совершенно другая, пишет журналист «Деловых ведомостей» Ярослав Тавгень.
Эстония находится в абсолютных лидерах Европы по уровню безработицы среди молодежи, но работу нелегко найти не только молодым людям, но и опытным руководителям — новая реальность такова, что приходится рассылать сотни резюме, а работодатель может выбирать из более чем 200 человек.
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.