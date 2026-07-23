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Uber сократил 10% сотрудников службы поддержки клиентов из-за искусственного интеллекта

Технологическая компания Uber сократила число сотрудников службы поддержки клиентов на 10%, стремясь упростить структуру организации и расширить использование искусственного интеллекта.
Кроме того, Uber обязал работавших удаленно сотрудников вернуться в офис.
  • Кроме того, Uber обязал работавших удаленно сотрудников вернуться в офис.
  • Foto: DPA/Scanpix
Как пишет Bloomberg, Uber впервые напрямую связал сокращение численности персонала с искусственным интеллектом.
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