Организатора взрыва в ТЦ Ülemiste обвиняют в покушении на убийство, дома у него нашли более 60 взрывных устройств

Пярнитс: мы ни разу не сталкивались с таким отношением со стороны госучреждений

Дочерняя компания Mainor Ülemiste, занимающаяся развитием городка Юлемисте, подала иск против Кассы по безработице после того, как госучреждение отказалось от предварительного соглашения и не заключило десятилетний договор аренды для нового главного офиса.