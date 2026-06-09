Организатора взрыва в ТЦ Ülemiste обвиняют в покушении на убийство, дома у него нашли более 60 взрывных устройств

Бывшую территорию таллиннского завода металлоконструкций Kohimo в Ласнамяэ на улице Пунане, 24 в ближайшее время ждет радикальное преображение. По словам представителей собственника, строительные работы стартуют в 2027 году.
Пярнитс: мы ни разу не сталкивались с таким отношением со стороны госучреждений
Дочерняя компания Mainor Ülemiste, занимающаяся развитием городка Юлемисте, подала иск против Кассы по безработице после того, как госучреждение отказалось от предварительного соглашения и не заключило десятилетний договор аренды для нового главного офиса.
На Хийумаа скоро начнется сезон цветения лаванды, и на Лавандовой ферме идут последние приготовления к самому красивому времени лета. 27 июня ферма вновь откроется для гостей, параллельно продолжается поиск новых хозяев — людей, готовых с душой продолжить развитие этого уникального места и вывести его на следующий этап.