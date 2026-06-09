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Организатора взрыва в ТЦ Ülemiste обвиняют в покушении на убийство, дома у него нашли более 60 взрывных устройств

Прокуратура предъявила обвинение 61-летнему Артуру Бойко, который перед Рождеством прошлого года устроил взрыв в торговом центре Ülemiste.
В результате взрыва, который произошел 20 декабря прошлого года в центре Ülemiste, один человек получил тяжелые травмы.
  • В результате взрыва, который произошел 20 декабря прошлого года в центре Ülemiste, один человек получил тяжелые травмы.
  • Foto: Andras Kralla
Как сообщила прокуратура, мужчину обвиняют в незаконном обращении со взрывчатым веществом, организации взрыва, а также в покушении на убийство другого человека с использованием взрывного устройства.
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