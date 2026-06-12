Машиностроительная компания из Ляэне-Вирумаа вышла из кризиса и нацелилась на рынок Германии
Машиностроительная компания Tamsalu EPT из Ляэне-Вирумаа, потерявшая значительную часть выручки в кризисные годы, за последние полтора года провела масштабные преобразования, которые позволили ей вновь выйти на траекторию роста.
Tamsalu EPT производит различное оборудование для экскаваторов.
Foto: Tamsalu EPT
«Худшие времена позади, и теперь дела пойдут лучше», – уверенно сказал руководитель работающей в Ляэне-Вирумаа машиностроительной компании Tamsalu EPT Таави Саарт тематическому порталу toostusuudised.ee.
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