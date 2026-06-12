Подписаться всего за 3.99 €
Подписаться всего за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,06%309,45
  • OMX Riga−0,1%902,72
  • OMX Tallinn0,18%2 105,68
  • OMX Vilnius−0,06%1 447,48
  • S&P 5001,75%7 394,3
  • DOW 301,86%50 848,75
  • Nasdaq 2,54%25 809,66
  • FTSE 1001,12%10 418,89
  • Nikkei 2252,81%66 020,04
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%83,73
  • OMX Baltic0,06%309,45
  • OMX Riga−0,1%902,72
  • OMX Tallinn0,18%2 105,68
  • OMX Vilnius−0,06%1 447,48
  • S&P 5001,75%7 394,3
  • DOW 301,86%50 848,75
  • Nasdaq 2,54%25 809,66
  • FTSE 1001,12%10 418,89
  • Nikkei 2252,81%66 020,04
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%83,73

Машиностроительная компания из Ляэне-Вирумаа вышла из кризиса и нацелилась на рынок Германии

Машиностроительная компания Tamsalu EPT из Ляэне-Вирумаа, потерявшая значительную часть выручки в кризисные годы, за последние полтора года провела масштабные преобразования, которые позволили ей вновь выйти на траекторию роста.
Tamsalu EPT производит различное оборудование для экскаваторов.
  • Tamsalu EPT производит различное оборудование для экскаваторов.
  • Foto: Tamsalu EPT
«Худшие времена позади, и теперь дела пойдут лучше», – уверенно сказал руководитель работающей в Ляэне-Вирумаа машиностроительной компании Tamsalu EPT Таави Саарт тематическому порталу toostusuudised.ee.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 25.05.26, 16:20
Главы промышленных предприятий Ляэне-Вирумаа видят признаки восстановления экономики
Руководители промышленных предприятий Ляэне-Вирумаа ожидают в ближайшее время роста объемов и оборота – за одним исключением. В Estonian Cell, которая столкнулась с трудностями из-за высоких цен на энергию, говорят, что летом расходы ниже, но последствия особенно холодного начала года компания ощущает до сих пор.
ТОП
  • 06.10.25, 14:52
ТОП компаний машиностроения и металлургии. В лидеры вышли оборонная промышленность и судостроение
ТОП машиностроительных и металлообрабатывающих компаний за 2025 год показывает рост сектора – компании вышли на новые рынки, увеличили производственные мощности и получили рекордную прибыль.
Новости
  • 30.03.26, 20:00
Машиностроительное предприятие в Табивере перешло под контроль действующей команды и шведского инвестора
Машиностроительное предприятие Same OÜ, работающее в Табивере (Тартумаа), сменило структуру собственности: частные владельцы продали в совокупности 62% доли исполнительному директору компании и шведскому инвестору.
Новости
  • 11.06.26, 15:15
Финляндия протягивает компаниям руку помощи на миллиард евро
Государственная финская компания по специальному финансированию Finnvera запускает инвестиционную программу объемом в миллиард евро, чтобы улучшить финансирование прежде всего долгосрочных и капиталоемких проектов.
  • KM
Content Marketing
  • 25.05.26, 15:19
В RRK Liiva Keskus появится новая достопримечательность в виде современного и представительного бизнес-здания
Liiva Keskus — крупнейший район складских и производственных площадей, расположенный ближе всего к центру Таллинна, — пополнится новым современным складским и офисным зданием. 21 мая в новом бизнес-здании формата stock-office площадью почти 3000 квадратных метров, которое строится по адресу Лийваметса 5, прошел праздник стропил.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 11.06.26, 06:00
«Переводы в Эстонию – банки не заметят»: как российский сервис торгует обходом санкций
2
Биржа
  • 10.06.26, 14:36
Эстонские инвесторы отреагировали на падение бирж: вместо паники началось ралли покупок
3
Новости
  • 09.06.26, 17:07
МВФ предупреждает Эстонию о растущем госдолге и советует повысить налог на прибыль предприятий
4
Новости
  • 10.06.26, 06:00
Парковка в Ласнамяэ: выручка операторов растет, мест больше не становится
5
Новости
  • 09.06.26, 18:40
Государство хочет сделать жилье в Таллинне доступнее, а малые города – привлекательнее
6
Новости
  • 09.06.26, 06:00
Эстонская авиакомпания летит к банкротству – собственник винит милитаризацию, но надеется восстать, как Феникс

Последние новости

Новости
  • 12.06.26, 13:48
Машиностроительная компания из Ляэне-Вирумаа вышла из кризиса и нацелилась на рынок Германии
Новости
  • 12.06.26, 12:47
Wise сократила щедрый родительский отпуск вдвое
Новости
  • 12.06.26, 11:44
Бизнесмен, который строит два новых спа в Таллинне: друзья из банка спрашивали, не сошел ли я с ума
Новости
  • 12.06.26, 11:20
Типография из Вильянди увеличила прибыль более чем в семь раз: «То, что делаем мы, непросто заказать где-то еще»
Mнения
  • 12.06.26, 11:02
На месте Мальты должна была быть Эстония
Биржа
  • 12.06.26, 09:54
Теневые рынки ставят на 35% скачок акций SpaceX на старте торгов
Новости
  • 12.06.26, 09:02
Хяэли устроили судебную битву с государством. Максимальное требование достигает 100 миллионов
Эпицентр
  • 12.06.26, 07:00
Билеты в Москву на ВДНХ или в «Великую Германию» Гитлера? В эстонском турбюро продавали путевки во всех направлениях

Сейчас в фокусе

Денежные переводы, которые рекламирует агентство, оказались системой зеркальных расчетов.
Эпицентр
  • 11.06.26, 06:00
«Переводы в Эстонию – банки не заметят»: как российский сервис торгует обходом санкций
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Новости
  • 21.10.23, 14:09
Эксперты: правительство верстает госбюджет так, словно на дворе 2006 год
Конкуренты подозревают, что Terminal продает на своих заправках топливо из государственных запасов, освобожденное от биотопливного обязательства, получая тем самым конкурентное преимущество. Член правления Terminal Райдо Раудсепп (слева) заявил, что компания не может комментировать хранение государственного запаса жидкого топлива. Рядом стоит его брат, второй член правления компании Рауно Раудсепп.
Новости
  • 11.06.26, 08:16
Боровшийся за честный топливный рынок Terminal заподозрили в махинациях
Сооснователь Lightyear Мартин Сокк отметил, что 5 июня торговая активность эстонских инвесторов выросла вдвое по сравнению с обычным уровнем.
Биржа
  • 10.06.26, 14:36
Эстонские инвесторы отреагировали на падение бирж: вместо паники началось ралли покупок
Создаваемый кредитный регистр вынудит кредиторов ужесточить проверки.
Новости
  • 10.06.26, 18:38
Бесконтрольную выдачу кредитов притормозят: все финансовые обязательства частных лиц будут объединены в одном регистре
Экономисты Михкель Нестор (слева) и Тынис Мертсина считают, что во Франкфурте денежно-кредитную политику ужесточат завтра, а затем и в сентябре.
Новости
  • 10.06.26, 18:02
Аналитики: ЕЦБ впервые почти за три года повысит процентные ставки
McDonald’s повышает дивиденды 49 лет подряд и близок к статусу так называемого дивидендного короля.
Биржа
  • 10.06.26, 15:56
Пять дивидендных акций вне технологического сектора, к которым стоит присмотреться
Бокс самообслуживания Haage.
  • KM
Content Marketing
  • 15.05.26, 16:02
Кейс Haage: как рекламная площадь сама себя окупила

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026