Машиностроительная компания из Ляэне-Вирумаа вышла из кризиса и нацелилась на рынок Германии

Руководители промышленных предприятий Ляэне-Вирумаа ожидают в ближайшее время роста объемов и оборота – за одним исключением. В Estonian Cell, которая столкнулась с трудностями из-за высоких цен на энергию, говорят, что летом расходы ниже, но последствия особенно холодного начала года компания ощущает до сих пор.