Подписаться всего за 3.99 €
Подписаться всего за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,13%309,67
  • OMX Riga−0,16%902,21
  • OMX Tallinn0,16%2 105,16
  • OMX Vilnius−0,09%1 446,96
  • S&P 5001,75%7 394,3
  • DOW 301,86%50 848,75
  • Nasdaq 2,54%25 809,66
  • FTSE 1001,19%10 426,04
  • Nikkei 2252,81%66 020,04
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%83,8
  • OMX Baltic0,13%309,67
  • OMX Riga−0,16%902,21
  • OMX Tallinn0,16%2 105,16
  • OMX Vilnius−0,09%1 446,96
  • S&P 5001,75%7 394,3
  • DOW 301,86%50 848,75
  • Nasdaq 2,54%25 809,66
  • FTSE 1001,19%10 426,04
  • Nikkei 2252,81%66 020,04
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%83,8

Wise сократила щедрый отцовский отпуск вдвое

Финтех-компания Wise с эстонскими корнями сократила продолжительность отпуска для отцов более чем вдвое, при этом по новым правилам для получения этой льготы нужно проработать в компании меньше времени.
Wise, финтех-компания с эстонскими корнями, предлагает сотрудникам широкий пакет льгот. В ее офисе в квартале Крулли есть и необычно много зон для отдыха и досуга.
  • Wise, финтех-компания с эстонскими корнями, предлагает сотрудникам широкий пакет льгот. В ее офисе в квартале Крулли есть и необычно много зон для отдыха и досуга.
  • Foto: Andras Kralla
Четыре года назад Wise объявила, что меняет свою политику отпусков и добавляет новые льготы. Тогда компания предложила сотрудникам такие условия, которых во многих компаниях нет до сих пор. В некоторых странах они до сих пор даже не предусмотрены законом.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 01.06.26, 15:59
Акции Wise рухнули на фоне расследования о возможном отмывании 500 млн евро
Акции основанной эстонцами Wise упали в понедельник на 10% после сообщения о том, что бельгийские власти расследуют деятельность компании в связи с возможными нарушениями требований по борьбе с отмыванием денег.
Новости
  • 27.05.26, 06:00
Wise заморозил около миллиона долларов на 90 дней, владелец бизнес-аккаунта подал в суд
Текст уточнен 27.05 в 16:32
Потеряв доступ к крупной сумме после блокировки бизнес-счета в Wise и получив ее только спустя три месяца, предприниматель, возмущенный поведением финтех-гиганта, намерен востребовать с него в суде компенсацию за простой средств.
Биржа
  • 12.05.26, 09:06
Wise на бирже США: за падением в первый день последовало ралли на вторичном рынке
Хотя первый торговый день Wise на бирже Nasdaq завершился в минусе, торги на постмаркете подняли цену акции почти на 10%.
Биржа
  • 04.05.26, 15:44
Британский суд одобрил: главной торговой площадкой акций Wise станут США
Спор основателей не остановил сделку
Высокий суд Лондона в понедельник утвердил план, по которому основанная эстонцами компания Wise вместо Лондонской биржи главной площадкой для своих акций сделает биржу США.
  • KM
Content Marketing
  • 11.05.26, 15:54
Ахти Паю: распознавание мошенничества зависит от осведомленности сотрудников, которой нужно заниматься систематически
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 11.06.26, 06:00
«Переводы в Эстонию – банки не заметят»: как российский сервис торгует обходом санкций
2
Биржа
  • 10.06.26, 14:36
Эстонские инвесторы отреагировали на падение бирж: вместо паники началось ралли покупок
3
Новости
  • 09.06.26, 17:07
МВФ предупреждает Эстонию о растущем госдолге и советует повысить налог на прибыль предприятий
4
Новости
  • 10.06.26, 06:00
Парковка в Ласнамяэ: выручка операторов растет, мест больше не становится
5
Новости
  • 09.06.26, 18:40
Государство хочет сделать жилье в Таллинне доступнее, а малые города – привлекательнее
6
Новости
  • 09.06.26, 06:00
Эстонская авиакомпания летит к банкротству – собственник винит милитаризацию, но надеется восстать, как Феникс

Последние новости

Новости
  • 12.06.26, 14:33
ГАЛЕРЕЯ: в T1 открылся первый в Эстонии магазин HalfPrice
Новости
  • 12.06.26, 13:48
Машиностроительная компания из Ляэне-Вирумаа вышла из кризиса и нацелилась на рынок Германии
Новости
  • 12.06.26, 12:47
Wise сократила щедрый отцовский отпуск вдвое
Новости
  • 12.06.26, 11:44
Бизнесмен, который строит два новых спа в Таллинне: друзья из банка спрашивали, не сошел ли я с ума
Новости
  • 12.06.26, 11:20
Типография из Вильянди увеличила прибыль более чем в семь раз: «То, что делаем мы, непросто заказать где-то еще»
Mнения
  • 12.06.26, 11:02
На месте Мальты должна была быть Эстония
Биржа
  • 12.06.26, 09:54
Теневые рынки ставят на 35% скачок акций SpaceX на старте торгов
Новости
  • 12.06.26, 09:02
Хяэли устроили судебную битву с государством. Максимальное требование достигает 100 миллионов

Сейчас в фокусе

Денежные переводы, которые рекламирует агентство, оказались системой зеркальных расчетов.
Эпицентр
  • 11.06.26, 06:00
«Переводы в Эстонию – банки не заметят»: как российский сервис торгует обходом санкций
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Новости
  • 21.10.23, 14:09
Эксперты: правительство верстает госбюджет так, словно на дворе 2006 год
Конкуренты подозревают, что Terminal продает на своих заправках топливо из государственных запасов, освобожденное от биотопливного обязательства, получая тем самым конкурентное преимущество. Член правления Terminal Райдо Раудсепп (слева) заявил, что компания не может комментировать хранение государственного запаса жидкого топлива. Рядом стоит его брат, второй член правления компании Рауно Раудсепп.
Новости
  • 11.06.26, 08:16
Боровшийся за честный топливный рынок Terminal заподозрили в махинациях
Сооснователь Lightyear Мартин Сокк отметил, что 5 июня торговая активность эстонских инвесторов выросла вдвое по сравнению с обычным уровнем.
Биржа
  • 10.06.26, 14:36
Эстонские инвесторы отреагировали на падение бирж: вместо паники началось ралли покупок
Создаваемый кредитный регистр вынудит кредиторов ужесточить проверки.
Новости
  • 10.06.26, 18:38
Бесконтрольную выдачу кредитов притормозят: все финансовые обязательства частных лиц будут объединены в одном регистре
Экономисты Михкель Нестор (слева) и Тынис Мертсина считают, что во Франкфурте денежно-кредитную политику ужесточат завтра, а затем и в сентябре.
Новости
  • 10.06.26, 18:02
Аналитики: ЕЦБ впервые почти за три года повысит процентные ставки
McDonald’s повышает дивиденды 49 лет подряд и близок к статусу так называемого дивидендного короля.
Биржа
  • 10.06.26, 15:56
Пять дивидендных акций вне технологического сектора, к которым стоит присмотреться
В RRK Liiva Keskus появится новая достопримечательность в виде современного и представительного бизнес-здания
  • KM
Content Marketing
  • 25.05.26, 15:19
В RRK Liiva Keskus появится новая достопримечательность в виде современного и представительного бизнес-здания

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026