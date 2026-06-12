Wise сократила щедрый отцовский отпуск вдвое

Финтех-компания Wise с эстонскими корнями сократила продолжительность отпуска для отцов более чем вдвое, при этом по новым правилам для получения этой льготы нужно проработать в компании меньше времени.
Wise, финтех-компания с эстонскими корнями, предлагает сотрудникам широкий пакет льгот. В ее офисе в квартале Крулли есть и необычно много зон для отдыха и досуга.
Foto: Andras Kralla
Четыре года назад Wise объявила, что меняет свою политику отпусков и добавляет новые льготы. Тогда компания предложила сотрудникам такие условия, которых во многих компаниях нет до сих пор. В некоторых странах они до сих пор даже не предусмотрены законом.
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Акции основанной эстонцами Wise упали в понедельник на 10% после сообщения о том, что бельгийские власти расследуют деятельность компании в связи с возможными нарушениями требований по борьбе с отмыванием денег.
Потеряв доступ к крупной сумме после блокировки бизнес-счета в Wise и получив ее только спустя три месяца, предприниматель, возмущенный поведением финтех-гиганта, намерен востребовать с него в суде компенсацию за простой средств.
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.