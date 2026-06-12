Назад Wise сократила щедрый отцовский отпуск вдвое Финтех-компания Wise с эстонскими корнями сократила продолжительность отпуска для отцов более чем вдвое, при этом по новым правилам для получения этой льготы нужно проработать в компании меньше времени.

Четыре года назад Wise объявила, что меняет свою политику отпусков и добавляет новые льготы. Тогда компания предложила сотрудникам такие условия, которых во многих компаниях нет до сих пор. В некоторых странах они до сих пор даже не предусмотрены законом.