Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,05%313,88
  • OMX Riga0,29%917,07
  • OMX Tallinn−0,04%2 145,1
  • OMX Vilnius−0,24%1 504,92
  • S&P 500−0,8%7 368,98
  • DOW 30−1,55%51 930,93
  • Nasdaq −0,96%24 638,07
  • FTSE 1000,34%10 908,41
  • Nikkei 225−1,49%61 434,19
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%90,91
  • OMX Baltic−0,05%313,88
  • OMX Riga0,29%917,07
  • OMX Tallinn−0,04%2 145,1
  • OMX Vilnius−0,24%1 504,92
  • S&P 500−0,8%7 368,98
  • DOW 30−1,55%51 930,93
  • Nasdaq −0,96%24 638,07
  • FTSE 1000,34%10 908,41
  • Nikkei 225−1,49%61 434,19
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%90,91

Apollo получила разрешение на покупку ресторанного бизнеса Венделина

Apollo Group активно расширяет ресторанный бизнес в Литве и покупает десять ресторанов самообслуживания Restoranas 12 и 20 кафе Caif Cafe. Общая сумма сделки достигает почти 5,34 млн евро.
Председатель совета Apollo Group Ивар Венделин не участвовал в обсуждении сделки из-за конфликта интересов.
  • Председатель совета Apollo Group Ивар Венделин не участвовал в обсуждении сделки из-за конфликта интересов.
  • Foto: Andras Kralla
В мае Apollo Group сообщила бирже о заключении договора, по которому полностью приобретет литовские компании Dvylika и CCF Kavinės, управляющие сетями Restoranas 12 и Caif Cafe.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 24.07.26, 14:38
Ивар Венделин вышел из числа владельцев известных ресторанных сетей
В июле Ивар Венделин вышел из числа владельцев холдинговой компании, управляющей ресторанными сетями CHI, Chopsticks и Little India, и в тот же день стал единственным владельцем Asian Food OÜ.
Новости
  • 23.05.26, 12:00
Apollo покупает литовский ресторанный бизнес Венделина за 5 млн евро
Apollo Group активно расширяет свой ресторанный бизнес в Литве и покупает десять ресторанов самообслуживания Restoranas 12 и 20 кафе Caif Cafe. Общая сумма сделки достигает почти 5,34 млн евро.
Биржа
  • 11.03.26, 13:50
Ключевые лица Apollo инвестируют в облигации компании сотни тысяч евро
В ходе текущей эмиссии облигаций Apollo Group ключевые лица концерна подписались на облигации компании на сумму 237 000 евро.
Биржа
  • 10.03.26, 14:10
Часть привлеченных Apollo средств пойдет на погашение кредита Swedbank
Из облигационной эмиссии Apollo Group объемом до 70 млн евро до 25 млн евро будет направлено на погашение займа собственника MM Grupp перед Swedbank, сообщил глава Apollo Group Тоомас Тийвель, отвечая на вопросы инвесторов.
  • KM
Content Marketing
  • 01.07.26, 10:32
Широкомасштабное исследование цен переворачивает представления о ценах в розничных сетях
Представление о ценах в розничных сетях формируется в течение длительного времени, но фактический уровень цен может меняться быстрее, чем устоявшийся имидж сетей магазинов. Масштабное исследование цен, проведенное в апреле, проливает свет на реальную картину уровня цен в крупнейших розничных сетях Эстонии.

Самые читаемые

1
Новости
  • 27.07.26, 18:40
Отт Тянак выходит из числа владельцев Mustamäe Spa
2
Новости
  • 28.07.26, 13:01
Ведущие предприниматели Эстонии приобрели крупную долю в дата-центре. «Десятки и десятки миллионов»
Раху, Кяо, Кару, Виллиг и другие известные инвесторы
3
Новости
  • 26.07.26, 14:01
Pepco Group продала убыточное подразделение
4
Mнения
  • 28.07.26, 07:57
Хандо Синисалу: Таллиннский аэропорт должен стать третьим терминалом Вантаа
5
Биржа
  • 27.07.26, 16:56
Как создать портфель, приносящий $4000 дивидендов в месяц
6
Новости
  • 27.07.26, 08:40
Изысканный ресторан незаметно пошел ко дну из-за конфликта между партнерами
“Не берись за то, чего не умеешь”

Последние новости

Биржа
  • 29.07.26, 18:53
Arco Vara продала падел-центр основателю Yolo Group за несколько миллионов евро
Новости
  • 29.07.26, 17:55
Садовый домик для звезды ралли принес эстонской фирме миллионы
Биржа
  • 29.07.26, 17:01
Директор по рискам Coop Pank продал крупный пакет акций
Новости
  • 29.07.26, 16:28
Apollo получила разрешение на покупку ресторанного бизнеса Венделина
Биржа
  • 29.07.26, 15:55
Срок смены пенсионного фонда приближается: лучшие фонды показали двузначную доходность
Выбор не обязательно сводится к принципу «все или ничего»
Mнения
  • 29.07.26, 12:45
Ээро Сикка: ИИ ускоряет работу. Почему же результаты компаний не улучшаются столь быстрыми темпами?
Новости
  • 29.07.26, 11:47
Выручка Atria Eesti выросла, но снижение цен на свинину ударило по прибыли
Биржа
  • 29.07.26, 10:42
Рекордные результаты производителя чипов памяти разочаровали инвесторов

Сейчас в фокусе

Tensor Genesis OÜ приобрела 25,5% управляющей дата-центром компании MCF Group Estonia OÜ. В свою очередь, 33,4% Tensor Genesis принадлежит инвестиционной компании Кристьяна Раху UG Investments OÜ.
Новости
  • 28.07.26, 13:01
Ведущие предприниматели Эстонии приобрели крупную долю в дата-центре. «Десятки и десятки миллионов»
Раху, Кяо, Кару, Виллиг и другие известные инвесторы
Производственное здание Exmet в Маарду.
Новости
  • 28.07.26, 10:47
Стальной концерн крупного предпринимателя выбрался из убытков
Почему стратегия с более низкой доходностью часто оказывается выгоднее?
Биржа
  • 27.07.26, 16:56
Как создать портфель, приносящий $4000 дивидендов в месяц
Еще одна государственная авиакомпания ничего не решит – налогоплательщик уже дважды проигрывал в эту игру, и в третий раз пробовать не стоит, говорит Хандо Синисалу.
Mнения
  • 28.07.26, 07:57
Хандо Синисалу: Таллиннский аэропорт должен стать третьим терминалом Вантаа
Прежние владельцы Mustamäe Spa Андрес Тийк и Отт Тянак.
Новости
  • 27.07.26, 18:40
Отт Тянак выходит из числа владельцев Mustamäe Spa
Акции Intel, возможно, сейчас находятся в хорошей точке для покупки, однако как у долгосрочного инвестора у меня возникают сомнения, хочу ли я видеть эту акцию в своем портфеле.
Инвестор Тоомас
  • 28.07.26, 06:00
Инвестор Тоомас: взлетевший ракетой производитель чипов выглядит уже слишком дорогим
Одним из подозреваемых был крупный собственник Maag Grupp Роланд Лепп. В концерн Maag входит и Farmi Piimatööstus.
Новости
  • 28.07.26, 12:14
Прокуратура прекратила уголовное дело о налоговом мошенничестве Farmi Piimatööstus
Широкомасштабное исследование цен переворачивает представления о ценах в розничных сетях
  • KM
Content Marketing
  • 01.07.26, 10:32
Широкомасштабное исследование цен переворачивает представления о ценах в розничных сетях

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026